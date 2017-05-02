Белый дом посчитал разговор Путина и Трампа «очень хорошим»

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Москва, 2 мая. Во вторник лидеры России и США провели телефонный разговор, в Белом доме посчитали прошедшие переговоры «очень хорошими».

На третьей по счету беседе Владимир Путин и Дональд Трамп согласились с тем, что насилие в Сирии зашло слишком далеко. Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили создание зон безопасности в Сирии для достижения прочного мира.

Президент России при разговоре предложил снизить уровень напряженности, после чего лидеры договорились «наладить совместную работу, ориентированную на дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы».

Кроме того, президенты России и США договорились поддерживать связь по телефону и сошлись во мнении, что необходимо встретиться лично на июльском саммите G20 в Гамбурге. Также лидеры условились активизировать диалог между главами внешнеполитических ведомств по поиску вариантов решения сирийского кризиса.

«Имеется в виду, что министр иностранных дел России и госсекретарь США будут оперативно уведомлять президентов о достигнутом на данном направлении прогрессе», — объяснили в Кремле.

Как сообщает пресс-служба Кремля, беседа «носила деловой и конструктивный характер», а в Белом доме разговор назвали «очень хорошим». Американская сторона поделилась, что лидеры обсудили создание «безопасных зон деэскалации» для достижения прочного мира в Сирии, борьбу с терроризмом «по всему Ближнему Востоку» и то, «как наилучшим образом разрешить очень опасную ситуацию вокруг КНДР».