Путин обсудил с Трампом создание «безопасных зон» в Сирии

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Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин обсудил со своим американским коллегой Дональдом Трампом создание «безопасных зон» в Сирии. Оба лидера сошлись во мнении, что все стороны должны приложить усилия, чтобы положить конец страданиям сирийского народа.

Как гласит заявление пресс-службы Белого дома, Путин и Трамп согласились, что страдания сирийского народа продолжаются слишком долго. Они отметили, что все стороны должны сделать все, что в их силах, чтобы покончить с насилием в стране.

Одной из центральных тем разговора двух лидеров, как сообщается, стало обсуждение безопасных зон в Сирии, которые могут сыграть положительную роль для установления мира в стране.