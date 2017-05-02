Правозащитники просят отменить уголовное наказание за покупку шпионских устройств

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Москва, 2 мая. Общественная организация «Коллективная защита» обратилась в Совет Федерации и Мосгордуму с предложением об отмене уголовной ответственности за использование «шпионских» приборов.

Ручки и брелоки со встроенными микрофонами и камерами наблюдения доступны в свободной продаже. Однако покупатели «шпионских» приборов зачастую оказываются на скамье подсудимых и получают реальные тюремные сроки.

«Мы полагаем, что и ответственность за такие деяния, как покупка или продажа средств, позволяющих собирать информацию, должна соответствовать общественной опасности, которая фактически отсутствует», — рассказал президент «Коллективной защиты» Марат Аманлиев в комментарии RT.

Он также добавил, что угроза общественной безопасности от использования подобных приборов носит условный характер.