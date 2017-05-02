Видео драки игроков в матче финала Кубка России по футболу выложили в Сеть

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Сочи, 2 мая. Кадры драки футболистов «Урала» и «Локомотива» в финале Кубка России по футболу выложили в интернет.

Матч между «Уралом» и «Локомотивом» прошел на стадионе «Фишт» в Сочи и завершился со счетом 2:0 в пользу московской команды.

В конце добавленного времени на поле произошла драка. Дерущихся удалось разнять, однако арбитр показал красные карточки игрокам «Локомотива» Джефферсону Фарфану и Ари, а также футболистам «Урала» Артему Фидлеру и Эдгару Манучаряну.

Кроме того, после окончания игры на трибуне «Локомотива» началась потасовка между болельщиками. Конфликт удалось погасить без вмешательства полиции, однако один из фанатов был госпитализирован в бессознательном состоянии.