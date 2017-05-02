Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Мутко назвал атмосферу на финальном матче Кубка России свадебной

Мутко назвал атмосферу на финальном матче Кубка России свадебной

22:15  2 Мая 2017
70

Мутко назвал атмосферу на Кубке России свадебной

Сочи, 2 мая. Во вторник в Сочи прошел финал Кубка России по футболу с участием "Локомотива" и "Урала". Глава РФС Виталий Мутко сравнил обстановку и атмосферу на финале со свадебной. 

«Локомотив» одержал победу со счетом 2:0 и уже в седьмой раз получил Кубок России.

«Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но «Урал» «перегорел». «Локомотив» был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил», — сказал президент Российского футбольного союза.

Матч был «жарким»: в конце игры футболист московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш налетел на соперника. В последствии это переросло в массовую драку, в которую вмешались игроки обеих команд и даже запасные. За такое поведение красные карточки получили — футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны «Урала» Фидлер и Эдгар Манучарян.

Напомним, драка произошла и между фанатами после завершения матча.

#мутко
Катерина Кильгуткина
Комментарии
Новости партнеров