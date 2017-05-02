Мутко назвал атмосферу на финальном матче Кубка России свадебной

В закладки

Скопировать

Сочи, 2 мая. Во вторник в Сочи прошел финал Кубка России по футболу с участием "Локомотива" и "Урала". Глава РФС Виталий Мутко сравнил обстановку и атмосферу на финале со свадебной.

«Локомотив» одержал победу со счетом 2:0 и уже в седьмой раз получил Кубок России.

«Хороший финал, все было как на хорошей свадьбе. Команды старались, но «Урал» «перегорел». «Локомотив» был помастеровитее, был сильнее и заслуженно победил», — сказал президент Российского футбольного союза.

Матч был «жарким»: в конце игры футболист московского «Локомотива» Мануэль Фернандеш налетел на соперника. В последствии это переросло в массовую драку, в которую вмешались игроки обеих команд и даже запасные. За такое поведение красные карточки получили — футболисты «Локомотива» Ари и Джефферсон Фарфан, со стороны «Урала» Фидлер и Эдгар Манучарян.

Напомним, драка произошла и между фанатами после завершения матча.