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Сводки из Сирии
Сирия итоги за сутки на 3 мая 06.00: курды ведут решающий бой за Табку, ИГ нанесло удар в Аль-Хасаке

Сирия итоги за сутки на 3 мая 06.00: курды ведут решающий бой за Табку, ИГ нанесло удар в Аль-Хасаке

6:00  3 Мая 2017
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SDF

Сирия, 3 мая. По неподтвержденным данным, «Демократические силы Сирии» (SDF)**** установили контроль над последними укрепленными пунктами «Исламского государства» в городе Ат-Табка. Террористы ИГ* начали наступление в южной части провинции Аль-Хасака, казнив при этом несколько десятков беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продвинулась в южной части квартала Аль-Кабун на востоке Дамаска; начала контрнаступление на позиции ИГ к востоку от Хомса, однако несет потери в районе Пальмиры; провела ряд удачных операций против боевиков в провинции Даръа.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовит контрнаступление на позиции «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска; несмотря на потери, продолжает наступление на укрепленные пункты САА в ключевом квартале города Даръа.

«Исламское государство»: теряет позиции в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса, однако начало контрнаступление к востоку от Пальмиры; утратило контроль над последними опорными пунктами в городе Ат-Табка в провинции Ракка; атаковало удерживаемый курдами город Аш-Шадади к югу от Аль-Хасаки, казнив при этом несколько десятков беженцев.

Курды: воюют с протурецкими боевиками к северу от Алеппо; штурмуют последние удерживаемые ИГ кварталы города Ат-Табка, однако несут потери; ведут бои с ИГ в городе Аш-Шадади.

«Свободная сирийская армия» (ССА): отбила у ИГ ряд районов к югу от Хомса и вышла на территорию провинции Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: уничтожила 12 нефтевозов ИГ в провинции Дейр эз-Зор

Карта военного конфликта в Сирии

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска уже шестой день продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой. Количество жертв с обеих сторон превысило 100 боевиков, мирные жители массово покидают зону военных действий. Десятки семей, блокированные в зоне конфликта, страдают от катастрофической гуманитарной ситуации.

По данным СМИ, наиболее ожесточенные бои за последние 24 часа шли в населенных пунктах Хазза и Замалка. На настоящий момент преимущество на стороне «Джейш аль-Ислам», однако противники группировки перебрасывают в район тяжелую технику, готовясь к контрнаступлению.

Списки потерь с обеих сторон растут. По данным СМИ, в ходе столкновений погибли полевые командиры «Файлак ар-Рахман» Абу Наджиб и Абу Набиль аль-Джубрани. Еще один высокопоставленный боевик той же группировки Абу Хасан Рашид получил ранения.

В Восточную Гуту прибыла колонна из 48 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик в очередной раз выразил обеспокоенность положением мирных жителей, блокированных в зоне конфликта с 2012 года.

Аль-Кабун

Пользуясь расколом в рядах неприятеля, правительственные войска продолжают кампанию против незаконных вооруженных формирований в восточных пригородах Дамаска. Ожесточенные бои шли накануне в северо-восточном и юго-восточном секторах квартала Аль-Кабун.

По данным информационного портала F.S.N.N., правительственные войска смогли продвинуться на 150 метров в южной части квартала, освободив ряд строений. Развив наступление, силы Башара Асада смогут разделить на две части группировку исламистов в Аль-Кабуне, что вероятно вынудит боевиков начать переговоры о прекращении огня в районе. Представители сирийского командования заявили, что квартал будет освобожден от радикалов в течение недели.

Поступали, однако, и не столь оптимистичные сообщения. Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило, в ходе успешного контрнаступления в Аль-Кабуне исламисты вернули себе контроль над рядом укрепленных пунктов. Сирийская армия потеряла убитыми более десяти военнослужащих, два танка с экипажами были уничтожены.

Ситуация к северо-западу от столицы остается куда более стабильной. Около ста отказавшихся сложить оружие боевиков и члены их семей были эвакуированы из населенного пункта Сабна к востоку от города Саргая согласно договоренности с правительством. Намеревающиеся продолжить борьбу радикалы и их близкие направляются в районе Ар-Рахиба в Восточном Каламуне к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Напомним, что ряд успешных операций по выводу боевиков позволил сирийскому правительству относительно обезопасить столицу с северо-восточного направления, а также установить контроль над отрезком границы с Ливаном.

Провинция Латакия

Ситуация в северной части провинции Латакия остается напряженной. Накануне боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли из тяжелой артиллерии позиции сирийской армии в окрестностях населенных пунктов Бурдж Атира и Теллат Аль-Байда в Туркменских горах. Об этом сообщали активисты.

В свою очередь, гарнизон крепости Шалаф в Курдских горах нейтрализовал группу копавших траншеи радикалов в районе высоты Тардин. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Напомним, что засевшие в горных районах боевики упорно отказываются сложить оружие и периодически открывают огонь по позициям правительственных войск на территории одного из наиболее мирных регионов Сирии.

Провинция Алеппо

Обстановка в районе Алеппо остается нестабильной. Несмотря на успех сирийской армии в операции по освобождению города в декабре прошлого года, исламисты все еще удерживают обширные территории в окрестностях столицы провинции. По данным СМИ, правительственные войска готовятся к наступлению на город Анадан, крупнейший оплот боевиков в западной части региона. Тем не менее, к настоящему моменту силам Башара Асада удалось достичь лишь локальных успехов в кампании.

Карта военных действий - Алеппо

Ожесточенные столкновения фиксировались накануне активистами в квартале Аз-Захра. Близкие к оппозиции источники сообщали, что боевики отразили атаки сил Башара Асада в районе населенного пункта Хирбат аль-Манасир и высоты Телль Масибин к югу и северу от Алеппо соответственно. Достоверных данных о потерях сторон не поступало.

В северной части провинции тем временем продолжается вооруженный конфликт между «Демократическими силами Сирии» (SDF) с одной стороны и турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (ССА) с другой.

Ожесточенные бои шли накануне в районе селений Маръаназ и Кафр Хашир и к западу от города Аазаз. По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», стороны вели взаимный обстрел. Турецкая артиллерия также нанесла несколько ударов по занятому курдами населенному пункту Айн Дакна, данных о пострадавших среди местного населения не поступало.

В попытке предотвратить дальнейшую эскалацию в районе города Африн прибыли российские войска. Одновременно с этим источники в СМИ сообщили, что курдские формирования подняли национальный флаг Сирии над селениями Маръаназ и Айн Дакна.

Провинция Хомс

Правительственные войска интенсифицировали кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс.

Карта военных действий - Хомс

Отразив накануне ночью массированную атаку радикалов в районе гор Аш-Шумария, силы Башара Асада перешли в контрнаступление и вернули себе контроль над высотами Теллат аль-Аалам и Теллат ат-Трикс. Ожесточенные бои шли в районе селения Умм Сахридж. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** отразила атаку террористов к западу от населенного пункта Максир аль-Хисан между селениями Умм Сахридж и Джубб аль-Джаррах. Поступали сообщения о прямых попаданиях снарядов в скопления радикалов.

В район освобожденной Пальмиры тем временем прибыли сотни военнослужащих из провинций Тартус и Латакия. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Военные эксперты предполагают, что свежие подразделения примут участие в наступлении на позиции ИГ в направлении города Ас-Сухна, располагающегося к востоку от «жемчужины Сирии» на границе с провинцией Дейр эз-Зор. Также существует вероятность, что наступление будет развиваться в северном направлении: продвинувшись на 50 км от освобожденного несколько дней назад газового месторождения Аш-Шаир силы Башара Асада смогут обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия (свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо) и окружить территорию, на которой располагается более 100 захваченных боевиками селений.

Шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия

На восточном направлении все складывается не столь удачно для сирийской армии. Подконтрольные ИГ СМИ опубликовали снимки, на которых запечатлены военнослужащие правительственных войск, погибшие при неудачном наступлении в районе перекрестка Ат-Талила. Согласно поступившим данным, в ходе столкновений погибли шесть бойцов сил Башара Асада, еще 15 получили ранения.

Во второй половине дня подконтрольные ИГ СМИ сообщили, что радикалы в ходе успешного наступления захватили несколько укрепленных пунктов, тяжелый пулемет и ракетную установку сирийской армии в районе элеваторов.

Захваченное боевиками оружие

По данным активистов, в ходе столкновений погибли 11 военнослужащих правительственных войск, кроме того был уничтожен танк, однако данная информация нуждается в подтверждении.

Карта военных действий - Пальмира

Тем временем расклад сил в провинции неожиданно изменился. За последние три дня поддерживаемая США группировка «Магавир ас-Саура» («Бойцы революции») (формирование «Свободной сирийской армии» (ССА)** также известное как «Новая сирийская армия») заняла полосу районов на юге региона и вышла на территорию провинции Дейр эз-Зор, приблизившись на 48 километров к городу Аль-Букамаль и на 43 – к городу Аль-Маядин. В частности под контролем «Свободной армии» оказалась насосная станция №3 к юго-востоку от Пальмиры. (Ряд источников, впрочем, опровергает данную информацию).

Военные эксперты предполагают, что целью наступления группировки является установления контроля над сирийской границей согласно разработанному американским командованием плану.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*. Правительственные войска смогли отразить накануне очередную атаку боевиков на блокированный военный аэродром к югу от города. Об этом сообщил информационный портал Vito Press.

Гарнизон авиабазы сбил дрон последней модели, с помощью которого террористы наносили удары по позициям противника. По данным активистов, беспилотник, несущий шесть снарядов, может оставаться в воздухе до 36 часов в любую погоду.

Источники в СМИ сообщают, что в ходе столкновений с правительственными войсками днем ранее был ликвидирован эмир ИГ в квартале Ар-Расафа Хасан аль-Мулла Али, более известный как Абу Юсеф аль-Ансари.

Ситуация в захваченных боевиками районах на юго-западе провинции остается крайне тяжелой. Информационный портал DeirEzzor24 сообщил, что в окрестностях города Аль-Букамаль террористы казнили захваченного военнослужащего правительственных войск. Кроме того, группировка казнила десять боевиков в городе Аль-Маядин по обвинению в предательстве.

Международная коалиция тем временем заявила, что ее самолеты уничтожили 12 нефтевозов ИГ и нефтяную вышку близ города Аль-Букамаль.

По данным портала DeirEzzor24, за минувший месяц в провинции Дейр эз-Зор погибли 57 мирных жителей.

Провинция Даръа

В городе Даръа правительственные войска продолжают с трудом сдерживать наступление незаконных вооруженных формирований. Пытаясь перехватить инициативу в стратегически важном квартале Аль-Маншия, сирийское командование интенсифицировало кампанию против радикалов в столице провинции и ее окрестностях.

Даръа

Силы Башара Асада нанесли массированные удары по позициям «Организации освобождения Леванта» и союзных ей формирований в юго-восточных предместьях города. Несколько групп исламистов, пулеметные гнезда, укрепленные позиции и транспортные средства были уничтожены в квартала Тарик ас-Садд, Аль-Аббасия, Аль-Фурн, в окрестностях старой таможни и к югу от КПП Бир аш-Шиях. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Боевики, в свою очередь, обстреливали жилые кварталы Аль-Кусур и Ас-Сабиль. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало. Об этом сообщал информационный портал Damascus Now.

Правительственные войска также провели ряд успешных операций против незаконных вооруженных формирований в восточной части региона.

Активисты сообщили об уничтожении двух боевиков ССА с помощью дистанционно активированного взрывного устройства. Информационный портал Military Media опубликовал видео, на котором запечатлен момент атаки.

По данным Damascus Now, в районе Гарз таким же способом был ликвидирован полевой командир «Джейш аль-Ислам» Ридван Аль-Ауд.

Еще одно транспортное средство было уничтожено на шоссе между населенными пунктами Бусра аль-Харир и Нахта к северо-востоку от Даръы. По данным близкого к оппозиции информационного портала Shaam News, в ходе операции были ликвидированы пять сотрудников связанного с «Джебхат Фатх аш-Шам» движения «Белые каски».

Провинция Ракка

В  провинции Ракка «Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ. Ожесточенные бои шли в течение последних суток на западе региона, где отряды SDF подавляли последние очаги сопротивления ИГ в городе Ат-Табка.

Карта военных действий - Ракка

Ожесточенные столкновения охватили еще три прилегающие к берегу Евфрата квартала города. В ходе боев в квартале №1 (Аль-Вахда) в северо-западной части Ат-Табки «Демократические силы» ликвидировали 19 террористов. В квартале №2  (Аль-Хуррия) к западу от Аль-Вахды бойцы SDF уничтожили шесть террористов и заминированное транспортное средство, захватив также танк и еще два «джихад-мобиля». Об этом сообщили в пресс-центре операции «Щит Евфрата».

Информационный портал Damascus Now, в свою очередь, сообщил, что семь бойцов SDF погибли, еще трое попали в плен в результате атаке террористов в квартале №3 (Аль-Иштиракия). Кроме того, радикалами были уничтожены четыре броневика и бульдозер курдских отрядов.

По данным близкого к оппозиции информационного агентства Shaam News, курдским формированиям в ходе ожесточенных боев удалось установить контроль над тремя кварталами. Боевики отступают к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС. Официального подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Официальный представитель операции «Гнев Евфрата» Джихан Шейх Ахмад заявила журналистам, что сегодняшняя ночь является решающей в кампании по освобождению Ат-Табки и стратегически важной ГЭС, разрушение которой грозит всему региону экологической и гуманитарной катастрофой.

SDF

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, сообщили, что 15 бойцов SDF были убиты в ходе атаки радикалов в районе селения Абу Хурейра к западу от Ат-Табки. Кроме того, боевики утверждают, что ВВС международной коалиции по ошибке нанесли несколько ударов по курдским позициям, в результате чего «Демократические силы» также понесли потери.

Радость грядущей победы омрачает лишь статистика: по данным активистов, жертвами налетов ВВС коалиции в регионе за последний месяц стали 87 мирных жителей. Еще 40 человек погибли при взрывах заложенных террористами мин.

Не обошлось без жертв среди мирного населения и в минувшие сутки. По данным активистов четыре мирных жителя погибли в результате ударов авиации союзников по жилым кварталам Ракки. В северной части провинции женщина и ее дочь погибли, несовершеннолетний сын получил ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в селении Ар-Рузз.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, в регионе приостановилось, и боевики вновь пытаются перехватить инициативу.

Карта военных действий - Хама

Близкий к оппозиции информационный портал Orient News утверждает, что силы Башара Асада накануне понесли большие потери в результате атаки боевиков ССА в районе освобожденного города Халфая. Источник также сообщил об уничтожении транспортного средства правительственных войск на въезде в селение Аль-Мусасана.

По данным Damascus Now, боевики также обстреливали города Салхаб и Махрада. Данных о пострадавших не поступало.

В течение последних 24 часов боевая авиация наносила массированные удары по позициям и путям снабжения радикалов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зита, Мурек и Мааркаба. Об этом сообщали активисты.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в провинции Аль-Хасака за последние сутки заметно обострилась. Военное присутствие США в городе Аль-Камышлы, столице Сирийского Курдистана, сохраняется. Местные активисты публикуют снимки, на которых запечатлены американские броневики, прибывшие в регион с целью предотвратить новые инциденты между курдскими формированиями и Анкарой в приграничных районах. Укрепленный периметр в центральной части Аль-Камышлы остается под контролем сирийской армии.

По данным активистов, четыре бойца SDF погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва заложенной в их автомобиль бомбы в районе находящегося на границе с Турцией города Рас аль-Айн на северо-западе провинции.

Одним из наиболее важных событий, произошедших на территории Сирии за последние сутки, стало неожиданное наступление ИГ на город Аш-Шадади к югу региона. По данным СМИ, боевики атаковали КПП Раджм ас-Салиби близ лагеря Аль-Хаул у границы с Ираком. Согласно сведениям различных источников, радикалы лишили жизни от 24 до 53 беженцев из Сирии и Ирака. Десятки человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

На протяжении суток в южной части региона продолжались ожесточенные бои между отрядами SDF и террористами. По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), у позиций курдов взорвали себя по меньшей мере два смертника, поступают сообщения о потерях с обеих сторон.

Информационный портал F.S.N.N. сообщал о столкновениях в городе Аш-Шадади. В небе над населенным пунктом были замечены самолеты международной коалиции.

Справка по упомянутым организациям

* Организация запрещена на территории РФ.

Андрей Бодров
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