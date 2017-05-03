Сирия итоги за сутки на 3 мая 06.00: курды ведут решающий бой за Табку, ИГ нанесло удар в Аль-Хасаке

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Сирия, 3 мая. По неподтвержденным данным, «Демократические силы Сирии» (SDF)**** установили контроль над последними укрепленными пунктами «Исламского государства» в городе Ат-Табка. Террористы ИГ* начали наступление в южной части провинции Аль-Хасака, казнив при этом несколько десятков беженцев. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): продвинулась в южной части квартала Аль-Кабун на востоке Дамаска; начала контрнаступление на позиции ИГ к востоку от Хомса, однако несет потери в районе Пальмиры; провела ряд удачных операций против боевиков в провинции Даръа.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): готовит контрнаступление на позиции «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска; несмотря на потери, продолжает наступление на укрепленные пункты САА в ключевом квартале города Даръа.

«Исламское государство»: теряет позиции в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса, однако начало контрнаступление к востоку от Пальмиры; утратило контроль над последними опорными пунктами в городе Ат-Табка в провинции Ракка; атаковало удерживаемый курдами город Аш-Шадади к югу от Аль-Хасаки, казнив при этом несколько десятков беженцев.

Курды: воюют с протурецкими боевиками к северу от Алеппо; штурмуют последние удерживаемые ИГ кварталы города Ат-Табка, однако несут потери; ведут бои с ИГ в городе Аш-Шадади.

«Свободная сирийская армия» (ССА): отбила у ИГ ряд районов к югу от Хомса и вышла на территорию провинции Дейр эз-Зор.

Международная коалиция: уничтожила 12 нефтевозов ИГ в провинции Дейр эз-Зор

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска уже шестой день продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой. Количество жертв с обеих сторон превысило 100 боевиков, мирные жители массово покидают зону военных действий. Десятки семей, блокированные в зоне конфликта, страдают от катастрофической гуманитарной ситуации.

По данным СМИ, наиболее ожесточенные бои за последние 24 часа шли в населенных пунктах Хазза и Замалка. На настоящий момент преимущество на стороне «Джейш аль-Ислам», однако противники группировки перебрасывают в район тяжелую технику, готовясь к контрнаступлению.

Списки потерь с обеих сторон растут. По данным СМИ, в ходе столкновений погибли полевые командиры «Файлак ар-Рахман» Абу Наджиб и Абу Набиль аль-Джубрани. Еще один высокопоставленный боевик той же группировки Абу Хасан Рашид получил ранения.

В Восточную Гуту прибыла колонна из 48 грузовиков с гуманитарной помощью от ООН. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now. Официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик в очередной раз выразил обеспокоенность положением мирных жителей, блокированных в зоне конфликта с 2012 года.

Пользуясь расколом в рядах неприятеля, правительственные войска продолжают кампанию против незаконных вооруженных формирований в восточных пригородах Дамаска. Ожесточенные бои шли накануне в северо-восточном и юго-восточном секторах квартала Аль-Кабун.

По данным информационного портала F.S.N.N., правительственные войска смогли продвинуться на 150 метров в южной части квартала, освободив ряд строений. Развив наступление, силы Башара Асада смогут разделить на две части группировку исламистов в Аль-Кабуне, что вероятно вынудит боевиков начать переговоры о прекращении огня в районе. Представители сирийского командования заявили, что квартал будет освобожден от радикалов в течение недели.

Поступали, однако, и не столь оптимистичные сообщения. Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News сообщило, в ходе успешного контрнаступления в Аль-Кабуне исламисты вернули себе контроль над рядом укрепленных пунктов. Сирийская армия потеряла убитыми более десяти военнослужащих, два танка с экипажами были уничтожены.

Ситуация к северо-западу от столицы остается куда более стабильной. Около ста отказавшихся сложить оружие боевиков и члены их семей были эвакуированы из населенного пункта Сабна к востоку от города Саргая согласно договоренности с правительством. Намеревающиеся продолжить борьбу радикалы и их близкие направляются в районе Ар-Рахиба в Восточном Каламуне к северо-востоку от Дамаска. Об этом сообщил правительственный информационный портал Military Media.

Напомним, что ряд успешных операций по выводу боевиков позволил сирийскому правительству относительно обезопасить столицу с северо-восточного направления, а также установить контроль над отрезком границы с Ливаном.

Провинция Латакия

Ситуация в северной части провинции Латакия остается напряженной. Накануне боевики незаконных вооруженных формирований обстреляли из тяжелой артиллерии позиции сирийской армии в окрестностях населенных пунктов Бурдж Атира и Теллат Аль-Байда в Туркменских горах. Об этом сообщали активисты.

В свою очередь, гарнизон крепости Шалаф в Курдских горах нейтрализовал группу копавших траншеи радикалов в районе высоты Тардин. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Напомним, что засевшие в горных районах боевики упорно отказываются сложить оружие и периодически открывают огонь по позициям правительственных войск на территории одного из наиболее мирных регионов Сирии.

Провинция Алеппо

Обстановка в районе Алеппо остается нестабильной. Несмотря на успех сирийской армии в операции по освобождению города в декабре прошлого года, исламисты все еще удерживают обширные территории в окрестностях столицы провинции. По данным СМИ, правительственные войска готовятся к наступлению на город Анадан, крупнейший оплот боевиков в западной части региона. Тем не менее, к настоящему моменту силам Башара Асада удалось достичь лишь локальных успехов в кампании.

Ожесточенные столкновения фиксировались накануне активистами в квартале Аз-Захра. Близкие к оппозиции источники сообщали, что боевики отразили атаки сил Башара Асада в районе населенного пункта Хирбат аль-Манасир и высоты Телль Масибин к югу и северу от Алеппо соответственно. Достоверных данных о потерях сторон не поступало.

В северной части провинции тем временем продолжается вооруженный конфликт между «Демократическими силами Сирии» (SDF) с одной стороны и турецкими войсками и пользующейся их поддержкой «Свободной сирийской армией» (ССА) с другой.

Ожесточенные бои шли накануне в районе селений Маръаназ и Кафр Хашир и к западу от города Аазаз. По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», стороны вели взаимный обстрел. Турецкая артиллерия также нанесла несколько ударов по занятому курдами населенному пункту Айн Дакна, данных о пострадавших среди местного населения не поступало.

В попытке предотвратить дальнейшую эскалацию в районе города Африн прибыли российские войска. Одновременно с этим источники в СМИ сообщили, что курдские формирования подняли национальный флаг Сирии над селениями Маръаназ и Айн Дакна.

Провинция Хомс

Правительственные войска интенсифицировали кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс.

Отразив накануне ночью массированную атаку радикалов в районе гор Аш-Шумария, силы Башара Асада перешли в контрнаступление и вернули себе контроль над высотами Теллат аль-Аалам и Теллат ат-Трикс. Ожесточенные бои шли в районе селения Умм Сахридж. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

По данным ливанского телеканала «Аль-Манар», сирийская армия при поддержке «Национальных сил обороны» (NDF)****** отразила атаку террористов к западу от населенного пункта Максир аль-Хисан между селениями Умм Сахридж и Джубб аль-Джаррах. Поступали сообщения о прямых попаданиях снарядов в скопления радикалов.

В район освобожденной Пальмиры тем временем прибыли сотни военнослужащих из провинций Тартус и Латакия. Об этом сообщил ливанский информационный портал Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

Военные эксперты предполагают, что свежие подразделения примут участие в наступлении на позиции ИГ в направлении города Ас-Сухна, располагающегося к востоку от «жемчужины Сирии» на границе с провинцией Дейр эз-Зор. Также существует вероятность, что наступление будет развиваться в северном направлении: продвинувшись на 50 км от освобожденного несколько дней назад газового месторождения Аш-Шаир силы Башара Асада смогут обезопасить шоссе Алеппо-Ханассер-Асрия-Саламия (свой единственный путь снабжения в провинции Алеппо) и окружить территорию, на которой располагается более 100 захваченных боевиками селений.

На восточном направлении все складывается не столь удачно для сирийской армии. Подконтрольные ИГ СМИ опубликовали снимки, на которых запечатлены военнослужащие правительственных войск, погибшие при неудачном наступлении в районе перекрестка Ат-Талила. Согласно поступившим данным, в ходе столкновений погибли шесть бойцов сил Башара Асада, еще 15 получили ранения.

Во второй половине дня подконтрольные ИГ СМИ сообщили, что радикалы в ходе успешного наступления захватили несколько укрепленных пунктов, тяжелый пулемет и ракетную установку сирийской армии в районе элеваторов.

По данным активистов, в ходе столкновений погибли 11 военнослужащих правительственных войск, кроме того был уничтожен танк, однако данная информация нуждается в подтверждении.

Тем временем расклад сил в провинции неожиданно изменился. За последние три дня поддерживаемая США группировка «Магавир ас-Саура» («Бойцы революции») (формирование «Свободной сирийской армии» (ССА)** также известное как «Новая сирийская армия») заняла полосу районов на юге региона и вышла на территорию провинции Дейр эз-Зор, приблизившись на 48 километров к городу Аль-Букамаль и на 43 – к городу Аль-Маядин. В частности под контролем «Свободной армии» оказалась насосная станция №3 к юго-востоку от Пальмиры. (Ряд источников, впрочем, опровергает данную информацию).

Военные эксперты предполагают, что целью наступления группировки является установления контроля над сирийской границей согласно разработанному американским командованием плану.

Провинция Дейр эз-Зор

В Дейр эз-Зоре продолжаются затяжные бои между сирийской армией и «Исламским государством»*. Правительственные войска смогли отразить накануне очередную атаку боевиков на блокированный военный аэродром к югу от города. Об этом сообщил информационный портал Vito Press.

Гарнизон авиабазы сбил дрон последней модели, с помощью которого террористы наносили удары по позициям противника. По данным активистов, беспилотник, несущий шесть снарядов, может оставаться в воздухе до 36 часов в любую погоду.

Источники в СМИ сообщают, что в ходе столкновений с правительственными войсками днем ранее был ликвидирован эмир ИГ в квартале Ар-Расафа Хасан аль-Мулла Али, более известный как Абу Юсеф аль-Ансари.

Ситуация в захваченных боевиками районах на юго-западе провинции остается крайне тяжелой. Информационный портал DeirEzzor24 сообщил, что в окрестностях города Аль-Букамаль террористы казнили захваченного военнослужащего правительственных войск. Кроме того, группировка казнила десять боевиков в городе Аль-Маядин по обвинению в предательстве.

Международная коалиция тем временем заявила, что ее самолеты уничтожили 12 нефтевозов ИГ и нефтяную вышку близ города Аль-Букамаль.

По данным портала DeirEzzor24, за минувший месяц в провинции Дейр эз-Зор погибли 57 мирных жителей.

Провинция Даръа

В городе Даръа правительственные войска продолжают с трудом сдерживать наступление незаконных вооруженных формирований. Пытаясь перехватить инициативу в стратегически важном квартале Аль-Маншия, сирийское командование интенсифицировало кампанию против радикалов в столице провинции и ее окрестностях.

Силы Башара Асада нанесли массированные удары по позициям «Организации освобождения Леванта» и союзных ей формирований в юго-восточных предместьях города. Несколько групп исламистов, пулеметные гнезда, укрепленные позиции и транспортные средства были уничтожены в квартала Тарик ас-Садд, Аль-Аббасия, Аль-Фурн, в окрестностях старой таможни и к югу от КПП Бир аш-Шиях. Об этом сообщило сирийское информационное агентство САНА со ссылкой на военный источник.

Боевики, в свою очередь, обстреливали жилые кварталы Аль-Кусур и Ас-Сабиль. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало. Об этом сообщал информационный портал Damascus Now.

Правительственные войска также провели ряд успешных операций против незаконных вооруженных формирований в восточной части региона.

Активисты сообщили об уничтожении двух боевиков ССА с помощью дистанционно активированного взрывного устройства. Информационный портал Military Media опубликовал видео, на котором запечатлен момент атаки.

По данным Damascus Now, в районе Гарз таким же способом был ликвидирован полевой командир «Джейш аль-Ислам» Ридван Аль-Ауд.

Еще одно транспортное средство было уничтожено на шоссе между населенными пунктами Бусра аль-Харир и Нахта к северо-востоку от Даръы. По данным близкого к оппозиции информационного портала Shaam News, в ходе операции были ликвидированы пять сотрудников связанного с «Джебхат Фатх аш-Шам» движения «Белые каски».

Провинция Ракка

В провинции Ракка «Демократические силы Сирии» продолжают кампанию против ИГ. Ожесточенные бои шли в течение последних суток на западе региона, где отряды SDF подавляли последние очаги сопротивления ИГ в городе Ат-Табка.

Ожесточенные столкновения охватили еще три прилегающие к берегу Евфрата квартала города. В ходе боев в квартале №1 (Аль-Вахда) в северо-западной части Ат-Табки «Демократические силы» ликвидировали 19 террористов. В квартале №2 (Аль-Хуррия) к западу от Аль-Вахды бойцы SDF уничтожили шесть террористов и заминированное транспортное средство, захватив также танк и еще два «джихад-мобиля». Об этом сообщили в пресс-центре операции «Щит Евфрата».

Информационный портал Damascus Now, в свою очередь, сообщил, что семь бойцов SDF погибли, еще трое попали в плен в результате атаке террористов в квартале №3 (Аль-Иштиракия). Кроме того, радикалами были уничтожены четыре броневика и бульдозер курдских отрядов.

По данным близкого к оппозиции информационного агентства Shaam News, курдским формированиям в ходе ожесточенных боев удалось установить контроль над тремя кварталами. Боевики отступают к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС. Официального подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Официальный представитель операции «Гнев Евфрата» Джихан Шейх Ахмад заявила журналистам, что сегодняшняя ночь является решающей в кампании по освобождению Ат-Табки и стратегически важной ГЭС, разрушение которой грозит всему региону экологической и гуманитарной катастрофой.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, сообщили, что 15 бойцов SDF были убиты в ходе атаки радикалов в районе селения Абу Хурейра к западу от Ат-Табки. Кроме того, боевики утверждают, что ВВС международной коалиции по ошибке нанесли несколько ударов по курдским позициям, в результате чего «Демократические силы» также понесли потери.

Радость грядущей победы омрачает лишь статистика: по данным активистов, жертвами налетов ВВС коалиции в регионе за последний месяц стали 87 мирных жителей. Еще 40 человек погибли при взрывах заложенных террористами мин.

Не обошлось без жертв среди мирного населения и в минувшие сутки. По данным активистов четыре мирных жителя погибли в результате ударов авиации союзников по жилым кварталам Ракки. В северной части провинции женщина и ее дочь погибли, несовершеннолетний сын получил ранения в результате взрыва заложенной террористами мины в селении Ар-Рузз.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, в регионе приостановилось, и боевики вновь пытаются перехватить инициативу.

Близкий к оппозиции информационный портал Orient News утверждает, что силы Башара Асада накануне понесли большие потери в результате атаки боевиков ССА в районе освобожденного города Халфая. Источник также сообщил об уничтожении транспортного средства правительственных войск на въезде в селение Аль-Мусасана.

По данным Damascus Now, боевики также обстреливали города Салхаб и Махрада. Данных о пострадавших не поступало.

В течение последних 24 часов боевая авиация наносила массированные удары по позициям и путям снабжения радикалов в районе населенных пунктов Аль-Латамина, Кафр Зита, Мурек и Мааркаба. Об этом сообщали активисты.

Провинция Аль-Хасака

Ситуация в провинции Аль-Хасака за последние сутки заметно обострилась. Военное присутствие США в городе Аль-Камышлы, столице Сирийского Курдистана, сохраняется. Местные активисты публикуют снимки, на которых запечатлены американские броневики, прибывшие в регион с целью предотвратить новые инциденты между курдскими формированиями и Анкарой в приграничных районах. Укрепленный периметр в центральной части Аль-Камышлы остается под контролем сирийской армии.

По данным активистов, четыре бойца SDF погибли, еще двое получили ранения в результате взрыва заложенной в их автомобиль бомбы в районе находящегося на границе с Турцией города Рас аль-Айн на северо-западе провинции.

Одним из наиболее важных событий, произошедших на территории Сирии за последние сутки, стало неожиданное наступление ИГ на город Аш-Шадади к югу региона. По данным СМИ, боевики атаковали КПП Раджм ас-Салиби близ лагеря Аль-Хаул у границы с Ираком. Согласно сведениям различных источников, радикалы лишили жизни от 24 до 53 беженцев из Сирии и Ирака. Десятки человек были доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.

На протяжении суток в южной части региона продолжались ожесточенные бои между отрядами SDF и террористами. По данным базирующегося в Великобритании «Сирийского наблюдательного пункта за правами человека» (SOHR), у позиций курдов взорвали себя по меньшей мере два смертника, поступают сообщения о потерях с обеих сторон.

Информационный портал F.S.N.N. сообщал о столкновениях в городе Аш-Шадади. В небе над населенным пунктом были замечены самолеты международной коалиции.

* Организация запрещена на территории РФ.