Погибший в Сирии российский военный советник обучал артиллеристов САА

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Москва, 2 мая. Погибший в Сирии во время обстрела российский военный советник подполковник Алесей Бучельников выполнял задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.

Как отмечает Минобороны РФ, Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников.

Бучельников погиб при обстреле позиций сирийских войск снайперами боевиками. Как сообщается, он получил смертельное ранение. Нападение боевиков произошло во время занятия по боевой подготовке в сирийском подразделении.