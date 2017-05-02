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Новости Сирии
Погибший в Сирии российский военный советник обучал артиллеристов САА

Погибший в Сирии российский военный советник обучал артиллеристов САА

22:08  2 Мая 2017
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Погибший в Сирии российский военный советник обучал артиллеристов САА

Москва, 2 мая. Погибший в Сирии во время обстрела российский военный советник подполковник Алесей Бучельников выполнял задачи обучения личного состава артиллерийских подразделений сирийских войск. Об этом сообщается в заявлении Минобороны РФ.

Как отмечает Минобороны РФ, Бучельников находился в Сирии в составе группы российских военных советников.

Бучельников погиб при обстреле позиций сирийских войск снайперами боевиками. Как сообщается, он получил смертельное ранение. Нападение боевиков произошло во время занятия по боевой подготовке в сирийском подразделении.

 

#сирия #бучельников
Антон Зарубин
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