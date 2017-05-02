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Москва, 2 мая. Украина и Европейский союз не заинтересованы в проведении объективного и беспристрастного расследования трагедии 2 мая 2014 года в Одессе. Такое мнение выразил политический обозреватель Джон Боснич.

«Свидетелей произошедшего, а также фото- и видеоматериалов достаточно, и прийти к каким-то выводам можно — было бы желание. Заинтересован ли Европейский союз в этом вопросе? Наверное, нет. Заинтересовано ли в нем украинское правительство? Безусловно, нет», — сказал Боснич в комментарии RT.

Напомним, 2 мая 2014 года проукраинские активисты заблокировали в Доме Профсоюзов в Одессе группу сторонников федерализации, протестовавших на Куликовом поле. Украинские радикалы забросали здание бутылками с зажигательной смесью, в результате чего возник пожар. В ходе столкновений в Одессе украинские радикалы убили 48 человек.