Путин и Трамп обсудили ситуацию на Корейском полуострове

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Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин обсудил в телефонном разговоре со своим американским коллегой Дональдом Трампом обстановку на Корейском полуострове. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Как сообщает пресс-служба, оба лидера обстоятельно обсудили ситуацию на Корейском полуострове. «Владимир Путин призвал к сдержанности и снижению уровня напряженности», – гласит сообщение.

Кроме того, главы государств договорились о налаживании совместной работы, которая будет ориентирована на «дипломатические развязки по комплексному урегулированию проблемы».