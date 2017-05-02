Путин и Трамп договорились об активизации диалога по Сирии

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Москва, 2 мая. Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом, по итогам которых лидеры двух стран условились активизировать диалог на уровне глав внешнеполитических ведомств, чтобы закрепить процесс перемирия в Сирии. Об этом сообщает пресс-служба президента РФ.

«Второго мая состоялся телефонный разговор Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Акцент сделан на перспективе координации действий России и США в борьбе с международным терроризмом в контексте сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что это уже третья телефонная беседа Путина и Трампа с момента инаугурации президента США. Первый звонок состоялся в конце января, тогда президенты обсудили борьбу с терроризмом, а также ситуации в Сирии и на Украине. Второй разговор состоялся в начале апреля, когда Дональд Трамп позвонил Владимиру Путину, чтобы выразить соболезнования в связи с терактом в Санкт-Петербурге.