Путин и Трамп договорились о личной встрече на саммите G20

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Москва, 2 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп договорились встретиться на саммите G20, который пройдет в июле 2017 года в Гамбурге. Об этом журналистам сообщили официальные представители администрации российского лидера.

«Владимир Путин и Дональд Трамп высказались за продолжение контактов по телефону», — добавили в Кремле.

Напомним, ранее стало известно том, что президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.