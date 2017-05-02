Фийон заявил, что уходит из большой политики

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Париж, 2 мая. Бывший кандидат на пост президента Франции от партии «Республиканцы» Франсуа Фийон объявил о своем уходе из большой политики.

На встрече с избирателями и товарищами по партии Фийон заявил, что намерен покинуть «Республиканцев». «Я ухожу, я снова борец среди борцов», – передает его слова RT.

Он также обратился к сторонникам партии с призывом сохранять единство во время выборов в законодательные органы. Фийон призвал их продолжать любить Францию и не подводить свою страсть к свободе.

Также он выступил с резкой критикой партии Марин Ле Пен «Национальный фронт», заявив, что ее программа приведет к разорению страны и изоляции от Европы.

Напомним, что второй тур выборов, в котором участвуют Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен, пройдет 7 мая.