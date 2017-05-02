Королевская семья оценила грудь и ягодицы Кейт Миддлтон в 1,5 млн евро

В закладки

Скопировать

Лондон, 2 мая. Принц Уильям, герцог Кембриджский, а также его супруга Кейт Миддлтон требуют от французского журнала Closer 1,5 млн евро за фотографии папарацци, сделанные во время отдыха четы во Франции.

Издание в 2012 году поместила на своих страницах фотографии обнаженной герцогини Кембриджской, на которых она изображена с голой грудью и неприкрытыми ягодицами. На скамье подсудимых оказались редактор Closer во Франции Лоуренс Пио, исполнительный директор группы Mondadori, которая владеет журналом, Эрнесто Маури, а также фотографы Кирилл Моро и Доминик Жаковидес. Все они обвиняются во вторжении в частную жизнь.