Тринадцать пострадавших при взрыве метро в Петербурге остаются в больнице

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Санкт-Петербург, 2 мая. Вице-губернатор Северной столицы Анна Митянина сообщила, что более 10 человек, которые пострадали при теракте в Петербурге, до сих пор находятся в больницах.

«На данный момент в стационарах остаются 13 пострадавших, средней тяжести — один, удовлетворительно — 12, амбулаторное лечение проходят 68 человек», — такой пост Митянина опубликовала в своем микроблоге в Twitter.

Напомним, что 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», не прогремел, так как взрывчатку вовремя обнаружили.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Следователи сообщают, что исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения, именно он оставил бомбу на станции «Площадь Восстания», а потом взорвал себя в вагоне поезда. По последним данным, общее количество жертв — 16 человек, включая самого террориста-смертника.