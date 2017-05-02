Жители ДНР минутой молчания почтили память жертв трагедии в Одессе

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Донецк, 2 мая. Жители ДНР почтили память жертв одесской трагедии 2 мая 2014 года минутой молчания. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны ДНР.

Ровно в 13:00 во всех воинских частях, школах, университетах и на предприятиях ДНР прошла минута молчания Водители автомобильного, железнодорожного и городского транспорта почтили память жертв одесской трагедии протяжным сигналом.

«Сегодня в республике была проведена акция «Памяти одесской трагедии». Ее поддержали все неравнодушные граждане ДНР», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что акция «Памяти одесской трагедии» состоялась в рамках проекта «#Вставай страна огромная», организаторами которого выступает Министерство информации совместно с Министерством обороны ДНР.