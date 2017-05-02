Сирия новости 2 мая 22.30: ИГ начало контрнаступление под Пальмирой, «Свободная армия» перешла границу Дейр эз-Зора

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Сирия, 2 мая. «Исламское государство»* захватило несколько КПП правительственных войск к востоку от освобожденной Пальмиры. «Свободная сирийская армия» (ССА)** отбила у ИГ* ряд районов на юге провинции Хомс и приближается к основным оплотам террористов в провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouk).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): освободила от боевиков семь строений в квартале Аль-Кабун на востоке Дамаска, потеряла несколько КПП в ходе контрнаступления ИГ в районе элеваторов к востоку от Пальмиры.

Исламское государство: начало контрнаступление на позиции ИГ к востоку от Пальмиры, казнило десять боевиков в городе Аль-Маядин в провинции Дейр эз-Зор, сообщило о гибели 15 курдов к западу от города Ат-Табка в провинции Ракка.

«Организация освобождения Леванта» («Джебхат ан-Нусра»): ведет бои с радикалами «Джейш аль-Ислам»***** в Восточной Гуте Дамаска, обстреляла жилые кварталы города Даръа.

Курды: по неподтвержденным данным, установили контроль над последними удерживаемыми ИГ кварталами города Ат-Табка.

Провинция Дамаск

В Восточной Гуте Дамаска продолжается кровопролитный конфликт между сформировавшейся вокруг группировки «Джебхат Фатх аш-Шам»*** коалицией «Хаят Тахрир аш-Шам» («Организация освобождения Леванта») и союзным ей формированием «Файлак ар-Рахман» с одной стороны и группировкой «Джейш аль-Ислам» с другой.

В настоящий момент преимущество на стороне «Джейш аль-Ислам», однако противники группировки готовятся перейти в контрнаступление и стягивают в район тяжелую технику. Ожесточенные бои идут в селении Хазза, стороны ведут взаимный обстрел из танковых орудий. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Поддерживающие «Джейш аль-Ислам» жители города Дума, крупнейшего оплота группировки в Восточной Гуте, вышли на демонстрацию с лозунгами, направленными против «Организации освобождения Леванта» и ее союзников. Близкое к оппозиции информационное агентство Shaam News публикует снимки с места событий.

Пользуясь расколом в рядах неприятеля, правительственные войска развивают наступление на позиции незаконных вооруженных формирований в восточных предместьях Дамаска. Несмотря на поступавшие ранее сообщения о потерях в рядах сил Башара Асада, сирийской армии удалось освободить семь зданий в южном секторе квартала. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Военные эксперты отмечают, что продвинувшись еще на 450 метров, правительственные войска разделят на две части группировку боевиков в Аль-Кабуне, что предположительно вынудит исламистов начать переговоры о сдаче квартала.

Близкие к оппозиции активисты тем временем утверждают, что в квартале Тишрин был уничтожен бульдозер правительственных войск.

Провинция Алеппо

К западу от Алеппо продолжаются военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Активисты сообщают об ожесточенных столкновениях в квартале Аз-Захра и располагающемся к северо-западу городу Аз-Захра. Обе стороны несут потери.

Напомним, что по данным СМИ, сирийское командование готовит крупное наступление на город Анадан, крупнейший оплот боевиков в регионе, с целью обезопасить столицу провинции от ударов радикалов. Тем не менее, к настоящему моменту силам Башара Асада не удалось добиться значительных успехов в данной кампании.

Провинция Хомс

Правительственные войска продолжают кампанию против ИГ в восточной части провинции Хомс.

Ожесточенные бои идут в горах Аш-Шумария. Отразив наступление противника, сирийская армия вернула себе контроль над высотами Теллат аль-Аалам и Теллат ат-Трикс. Силы Башара Асада наносят ракетные и артиллерийские удары по позициям радикалов в районе селений Умм Сахридж и Аль-Мушейрифа.

Подконтрольные ИГ СМИ тем временем утверждают, что радикалы в ходе успешного наступления захватили несколько укрепленных пунктов, тяжелый пулемет и ракетную установку сирийской армии в районе элеваторов к востоку от освобожденной Пальмиры.

По данным активистов, в ходе столкновений погибли 11 военнослужащих правительственных войск, кроме того был уничтожен танк, однако данная информация нуждается в подтверждении.

Тем временем расклад сил в провинции неожиданно изменился. За последние три дня поддерживаемая США группировка «Магавир ас-Саура» («Бойцы революции») (формирование «Свободной сирийской армии» (ССА)** также известное как «Новая сирийская армия») заняла полосу районов на юге региона и вышла на территорию провинции Дейр эз-Зор, приблизившись на 48 километров к городу Аль-Букамаль и на 43 – к городу Аль-Маядин. В частности под контролем «Свободной армии» оказалась насосная станция №3 к юго-востоку от Пальмиры.

Военные эксперты предполагают, что целью наступления группировки является установления контроля над сирийской границей согласно разработанному американским командованием плану.

Провинция Дейр эз-Зор

«Исламское государство» расстреляло десять боевиков по обвинению в измене в городе Аль-Маядин на юго-востоке провинции Дейр эз-Зор. Об этом сообщил информационный портал Damascus Now.

Международная коалиция тем временем заявила, что ее самолеты уничтожили 12 нефтевозов ИГ и нефтяную вышку близ города Аль-Букамаль.

Провинция Даръа

В городе Даръа продолжаются ожесточенные бои между правительственными войсками и незаконными вооруженными формированиями. Несмотря на потери, «Организация освобождения Леванта» и ее союзники продолжают наступление на укрепленные пункты сирийской армии в ключевом квартале Аль-Маншия.

Близкие к оппозиции источники утверждают, что радикалы обстреливают укрепленные пункты войск Башара Асада в районе Даръа аль-Махатта. По данным Damascus Now, под огнем боевиков также оказались жилые кварталы Аль-Кусур и Ас-Сабиль. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

Провинция Ракка

В западной части провинции Ракка «Демократические силы Сирии» (SDF)**** продолжают штурмовать город Ат-Табка. По данным близкого к оппозиции информационного агентства Shaam News, курдским формированиям в ходе ожесточенных боев удалось установить контроль над тремя последними удерживаемыми террористами кварталами в северной части города. Боевики отступают к располагающейся к востоку Евфратской ГЭС. Официального подтверждения данной информации, впрочем, не поступало.

Подконтрольные ИГ СМИ, в свою очередь, сообщают, что 15 бойцов SDF были убиты в ходе атаки радикалов в районе селения Абу Хурейра к западу от Ат-Табки. Кроме того, боевики утверждают, что ВВС международной коалиции по ошибке нанесли несколько ударов по курдским позициям, в результате чего «Демократические силы» также понесли потери.

Провинция Хама

В северо-западной части провинции Хама продолжаются полномасштабные военные действия между сирийской армией и незаконными вооруженными формированиями. Наступление «Тигров», элитного подразделения правительственных войск, в регионе приостановилось, и боевики вновь пытаются перехватить инициативу.

По данным информационного портала Damascus Now, радикалы обстреливают город Салхаб и термоэлектрическую станцию Махрады. Данных о пострадавших среди мирного населения не поступало.

* Организация запрещена на территории РФ.