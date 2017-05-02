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Политика
Россия продолжает сокращать ядерные арсеналы в рамках договора с США — МИД РФ

Россия продолжает сокращать ядерные арсеналы в рамках договора с США — МИД РФ

21:41  2 Мая 2017
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Россия продолжает сокращать ядерный арсенал в рамках договора с США — МИД РФ

Москва, 2 мая. Россия предпринимает конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов в рамках выполнения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

«Несмотря на не самые благоприятные международные условия, Россия и сейчас продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов. Выполнение Договора о СНВ 2010 года идет в штатном режиме», — пояснил Ульянов.

Он также добавил, что к настоящему моменту сложилась ситуация, когда к процессу разоружения должны подключиться все государства, обладающие ядерным оружием.

#ульянов
Алексей Громов
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