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Москва, 2 мая. Россия предпринимает конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов в рамках выполнения договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ). Об этом заявил директор департамента МИД РФ по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

«Несмотря на не самые благоприятные международные условия, Россия и сейчас продолжает предпринимать конкретные шаги по сокращению ядерных арсеналов. Выполнение Договора о СНВ 2010 года идет в штатном режиме», — пояснил Ульянов.

Он также добавил, что к настоящему моменту сложилась ситуация, когда к процессу разоружения должны подключиться все государства, обладающие ядерным оружием.