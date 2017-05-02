Фанаты устроили массовую драку в Сочи после завершения матча Кубка России по футболу

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Сочи, 2 мая. На трибуне сочинского стадиона «Фишт» произошла драка после окончания финального матча Кубка России по футболу.

Как сообщается, в потасовке приняли участие около тридцати человек. Один из фанатов был госпитализирован в бессознательном состоянии.

Отмечается, что драку удалось прекратить силами персонала стадиона без вмешательства полиции.

Напомним, что финал Кубка России завершился победой московского «Локомотива» на екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0.