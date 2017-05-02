Китай пригрозил запретить поставки меда из РФ

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Москва, 2 мая. Китайская сторона может ввести запрет на поставки меда из России. Об этом сообщили официальные представители Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор).

Согласно предварительной информации, специалисты главного государственного управления Китая по контролю качества, инспекции и карантину (AQSIQ) якобы обнаружили в меде из Алтайского края запрещенные вещества.

Ранее стало известно о том, что эксперты Россельхознадзора проверят предприятия в Белоруссии, которые занимаются производством молочной и мясной продукции.