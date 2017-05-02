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Трагедия в Одессе сорвала маски с революционеров Майдана: видео с акции памяти в Донецке

Трагедия в Одессе сорвала маски с революционеров Майдана: видео с акции памяти в Донецке

21:29  2 Мая 2017
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Трагедия в Одессе сорвала маски с революционеров Майдана: видео с акции памяти в Донецке

Донецк, 2 мая. Донецка во вторник почтили память людей, сгоревших заживо в одесском Доме профсоюзов три года назад, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Для многих это событие стало точкой невозврата: жители Донбасса поняли, что акт сожжения невинных безоружных людей, пытающихся спрятаться от радикалов, несопоставим даже с зимними столкновениями на Майдане. 2 мая 2014 года для многих стало личной датой начала этой войны.

«Тогда эта трагедия сорвала маски цивилизованности с майданных революционеров — показала лицо бандеровского садизма и ненависти. Для всех адекватных людей стало понятно, что с киевской хунтой мы не сможем договориться: она заточена на физическое уничтожение всего русского — населения, языка, культуры, истории», — рассказывает военнослужащий ВС ДНР, который был одним из очевидцев этой трагедии.

«Мне повезло, что я оказался там заперт, в Доме профсоюзов, потому что я на правильной стороне. Не важно, погибну я сейчас или бог оставит меня на какой-то стороне, я в рядах его воинства. Победа будет за нами, потому что правда всегда побеждает. В историю вошел нюрнбергский процесс, и я верю, что войдет еще одесский», — добавил он.

На митинге собралось огромное количество людей, и на лице каждого из них была искренняя скорбь и сочувствие. Каждый из присутствующих, будь то старик, женщина или ребенок, стоящий с черным траурным воздушным шариком, помнили тот ужасный день, будто он был только вчера. По традиции на митинге память погибших почтили минутой молчания, после чего состоялась церемония возложения цветов.

Анастасия Вальдамирова
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