Эксперт опроверг данные HRW об использовании химической бомбы СССР в Сирии

В закладки

Скопировать

Москва, 2 мая. Западная правозащитная организация Human Right Watch заявила, что на месте химической атаки в сирийской провинции Идлиб якобы найдены осколки советской бомбы, сообщение об этом было опубликовано на официальном сайте HRW.

Ключевым «доказательством» в докладе экспертов Human Rights Watch оказалась фотография макета боеприпаса ХАБ-250 из музея Вооруженных сил РФ в Москве. В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что доклад правозащитной организации Human Rights Watch, согласно которому сирийские войска могли применить авиабомбы советского производства в городе Хан-Шейхун для химической атаки, является безосновательным.

Как пояснил военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, СССР никогда и никуда не поставлял химическое оружие и его компоненты.

«На каждой советской авиабомбе стоит маркировка. На бомбе 11 таких маркировок в самых разных местах. Химическая авиабомба не имеет внутри взрывчатого вещества. Она просто тонкостенная и раскалывается при ударе о землю», — сказал Мураховский в комментарии газете «Известия».

По его словам, для подтверждения своих выводов HRW должна предъявить маркировку химического оружия, а также представить фрагменты корпуса бомбы, которые должны находиться на месте его применения.