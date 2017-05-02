Москва не приемлет ядерный статус Северной Кореи — МИД РФ

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Москва, 2 мая. Руководство Северной Кореи не откажется от ядерного оружия, пока будет ощущать угрозу со стороны других стран. Так считает глава департамента министерства иностранных дел Российской Федерации по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями Михаил Ульянов.

По словам дипломата, Москва не приемлет ядерный статус Пхеньяна.

«Причиной напряженности на полуострове являются не только ракетно-ядерные программы Пхеньяна, но и повышенная военная активность некоторых региональных и в особенности внерегиональных государств», — подчеркнул он.

Напомним, ранее КНДР раскритиковала учения в Южной Корее, в которых приняли участие Военно-воздушные силы Соединенных Штатов Америки.