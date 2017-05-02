Участники акции памяти в Одессе потребовали импичмента Порошенко

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Одесса, 2 мая. В акции памяти о погибших 2 мая в одесском Доме профсоюзов приняли участие более пяти тысяч человек.

Как сообщается, украинская полиция пыталась не пустить участников митинга на площадь перед Домом профсоюзов. Также полицейские задержали несколько человек, развернувших плакаты с требованием вынести импичмент президенту Порошенко.

Активисты скандировали лозунги: «Не забудем, не простим», «Одесса – город-герой», «Вон из Одессы, бандеровские бесы». Родственники погибших заявили о намерении начать сбор подписей, чтобы заставить власти продолжать расследование трагедии, а также потребовать от Верховной рады создать комиссию по расследованию деятельности Порошенко в связи с событиями 2 мая 2014 года.

Напомним, что 2 мая 2014 года произошли беспорядки на Куликовом поле, завершившиеся поджогом Дома Профсоюзов. Пожар унес жизни 42 человек, еще шестеро погибли во время столкновений на Греческой площади.