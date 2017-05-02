ИГИЛ наступает в районе Пальмиры

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Дамаск, 2 мая. Подконтрольные ИГ* СМИ утверждают, что террористы ИГИЛ* (запрещено в РФ) начали контрнаступление на позиции сирийской армии к востоку от освобожденной Пальмиры. Согласно информации, опубликованной агентством Amaq News, боевикам удалось захватить несколько КПП, тяжелый пулемет и ракетную установку правительственных войск в районе элеваторов.

Источник публикует снимки вооружения, попавшего в руки радикалов.

Активисты сообщают, что в результате атаки ИГИЛ в районе заповедника Аль-Талила, расположенного в нескольких километрах к востоку от Пальмиры, убиты и ранены 11 солдат сирийской армии, а также подбит правительственный танк.

Напомним, что прошлой ночью радикалы также атаковали укрепленные пункты сил Башара Асада в горах Аш-Шумария к востоку от Хомса, однако сирийской армии удалось вернуть себе утерянные позиции и начать контрнаступление в районе.

* Организация запрещена на территории РФ.