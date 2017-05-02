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Спорт
«Локомотив» с дракой обыграл «Урал», став семикратным победителем Кубка России

«Локомотив» с дракой обыграл «Урал», став семикратным победителем Кубка России

21:04  2 Мая 2017
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«Локомотив» с дракой обыграл «Урал», став семикратным победителем Кубка России

Сочи, 2 мая. Московский «Локомотив» во вторник одержал уверенную победу над екатеринбургским «Уралом» со счетом 2:0, став семикратным обладателем Кубка России.

Встреча проходила на стадионе «Фишт» в Сочи. Первый гол в ворота уральцев забил Игорь Денисов на 76-й минуте, второй — Александр Миранчук на 90-й минуте.

Примечательно, что матч не обошелся без инцидентов. После первого гола болельщики «Локомотива» выбежали на поле. Затем, на последних минутах матча, подрались футболисты «Локомотива» и «Урала». Судья удалил с поля игроков железнодорожников Ари и Джефферсона, а также футболистов «Урала» Артема Фидлера и Эдгара Манучаряна.

Геннадий Плющев
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