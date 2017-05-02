В Центре Алмазова спасли жизнь пациенту с огромной аневризмой аорты

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В канун майских праздников врачи Центра Алмазова спасли жизнь пациенту с десятисантиметровой аневризмой брюшной аорты. Без хирургической помощи пациент мог умереть в любую минуту. Подробности — в материале корреспондента Федерального агентства новостей.

Аневризму брюшной аорты у 70-летнего Бориса Федоровича, по его словам, обнаружили совершенно случайно. Вдруг сильно заболел бок, да так, что пришлось вызвать скорую помощь. Бригада отвезла его в больницу.

«В больнице мне поставили несколько капельниц, да и отпустили домой. Сказали, мол, если не хотите лежать, то мы никого не держим. Но при выписке дали направление на УЗИ брюшной полости, во время которого проблема, собственно говоря, и обнаружилась. Так я и попал в Центр Алмазова», — рассказал Борис Федорович.

Операцию провела бригада сосудистых хирургов под руководством заведующего научно-исследовательским отделом сосудистой и интервенционной хирургии, доктора медицинских наук Михаила Чернявского.

«При поступлении пациента к нам в центр, ему сделали компьютерную томографию, которая подтвердила диагноз. Аневризма брюшной аорты оказалась огромных размеров: ее диаметр превышал 10 сантиметров, а длина достигала 17 сантиметров. Иными словами, брюшная аорта имела аневризматическое выпячивание на всем своем протяжении — от почечных артерий до подвздошных. Был очень высокий риск разрыва сосуда, а это всегда 100-процентная летальность», — пояснил ситуацию корреспонденту Федерального агентства новостей Михаил Чернявский.

По словам сосудистого хирурга, с учетом возраста Бориса Федоровича и того, что ранее он перенес операцию на брюшной полости и имеет целый букет сопутствующих заболеваний — хронический обструктивный бронхит, гипертонию — его с самого начала не рассматривали как кандидата на открытую операцию. Ведь это всегда очень серьезная травма для пациента и высокий риск больших кровопотерь.

Единственным вариантом было эндопротезирование. Через небольшие разрезы в бедренных артериях Борису Федоровичу установили бифуркационный стент-графт.

«Операция прошла удачно, все сделали за два часа. Нам удалось полностью выключить из кровотока всю аневризму с помощью специального протеза - бифуркационного стент-графта. Поскольку кровоток после операции идет по протезу, аневризматический мешок перестает кровоснабжаться и уменьшается в размерах, аневризма сокращается», — сказал Михаил Чернявский.

По словам сосудистого хирурга, больные с такими гигантскими аневризмами встречаются редко.

Борис Федорович врачами доволен. Чувствует себя не только поздоровевшим, но и помолодевшим. Завтра он выписывается из больницы и едет домой.

Отметим, что такие дорогостоящие операции в СЗФМИЦ им. В. А. Алмазова для пациентов бесплатные, так как выполняются за счет федерального бюджета.