РФ выстраивает отношения с ФРГ на новый срок правления Меркель — эксперт

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Санкт-Петербург, 2 мая. Российская сторона верит в то, что канцлер Германии Ангела Меркель может одержать победу на парламентских выборах, которые пройдут в ФРГ в сентябре 2017 года. Об этом заявил профессор кафедры европейских исследований СПбГУ Станислав Ткаченко, комментируя итоги встречи Меркель и президента России Владимира Путина.

«Я думаю, что в Кремле решили, что Меркель имеет шанс переизбраться. Поэтому выстраиваем на очередной срок отношения», — пояснил он в интервью изданию «Известия».

Ранее стало известно о том, что глава РФ Владимир Путин не стал обсуждать санкции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.