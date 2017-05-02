Толпа фанатов «Локомотива» прорвалась на поле после гола в ворота «Урала»

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Сочи, 2 мая. Болельщики московского «Локомотива» едва не сорвали матч с екатеринбургским «Уралом» в финале Кубка России, который проводится в Сочи. После гола, забитого железнодорожниками, фанаты вскочили со своих мест и выбежали на поле.

Стюарды не смогли остановить толпу, поэтому успокаивать болельщиков пришлось сотрудникам полиции. О случаях задержания пока не сообщается. Несмотря на этот инцидент, мачт не был остановлен. Спустя две минуты игра возобновилась. Отметим также, что фанаты «Локомотива» использовали пиротехнику.