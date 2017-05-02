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Общество
Названы самые популярные города России для круизного туризма

Названы самые популярные города России для круизного туризма

20:50  2 Мая 2017
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Названы самые популярные города России для круизного туризма

Москва, 2 мая. Санкт-Петербург признан самым популярным городом для круизного туризма. Об этом свидетельствуют данные исследования аналитического агентства «ТурСтат».

В рейтинг самых популярных городов для круизного туризма в России, вошли Санкт-Петербург, Москва, Нижний Новгород, Казань, Петрозаводск, Самара, Саратов, Волгоград, Астрахань и Ульяновск.

Санкт-Петербург оказался самым популярным не только для россиян, но и для въездных круизов иностранных туристов. По данным агентства, в 2017 году Санкт-Петербург примет более 500 тысяч иностранных круизных туристов из Германии, США, Великобритании, Испании, Италии, Китая и других стран.

Среди россиян наибольшей популярностью пользуются речные круизы продолжительностью три дня и круизы на семь дней. Стоимость  речного круиза по России составляет от двух до пяти тысяч рублей в день, в зависимости от комфорта проживания и питания.

Алексей Громов
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