Разговор Путина с Трампом: почему у президента США нет своей позиции по Сирии

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Состоялся телефонный разговор президентов Дональда Трампа и Владимира Путина. Это уже третий телефонный разговор двух национальных лидеров с момента избрания 45-го президента США. Тем не менее, это первый их разговор с момента ракетного удара США по территории Сирии 4 апреля 2017 года. Потому не удивительно, что сирийская тематика была первым, основным и, должно быть, единственным пунктом в беседе двух президентов.

Как и следовала ожидать, переговоры закончились общей декларацией взаимопонимания, прежде всего отмечает политолог, руководитель Центра экономических исследований Института глобализации и социальных движений Василий Колташов.

Очевидно, что в нынешней ситуации нельзя было ожидать от этой беседы каких-то мгновенных результатов — декларации намерений заключить какое-то действенное российско-американское соглашение по Сирии или разграничить сферы ответственности в этой разоренной войной стране. «Путин мог бы с ходу согласовать и принять во время этой беседы какое-то крупное решение по Ближнему Востоку, Трамп — нет. Российский президент обладает свободой выдвинуть такие предложения в ходе телефонной беседы, тем не менее, президент США не имеет свободы их принять. Он не в том положении», — приводит свою точку зрения Колташов.

«Если бы Трамп сделал какой-то шаг навстречу России, то это немедленно привело бы к обострению обстановки в Конгрессе США. Более того, американская пресса, от которой Трамп только-только добился каких-то положительных откликов, тут же принялась бы его травить. Поэтому, по существу, у Трампа сейчас и не было реальной возможности что-то согласовать с Путиным», — поясняет политолог.

Если бы договорился с Путиным о каком-то реальном взаимодействии в Сирии, то это означало бы для него не только войну на Ближнем Востоке, но и войну на «домашнем фронте». «Если бы произошло такое чудо, и диалог начался, это означало бы, что Трамп перешел красную черту во внутренней политике США. Ему пришлось бы дать своим противникам в Конгрессе и вовне его генеральное сражение, начать с ними политическую войну на уничтожение», — заявляет Колташов. Естественно, к такому Трамп еще не готов.

Легко заметить, что все заявления Трампа по Сирии сейчас, в каком-то смысле, не принадлежат ему самому. Он принял внешнеполитическую линию, навязанную ему его противниками в политическом истеблишменте США. Как долго он будет держаться ее, еще неизвестно, тем не менее сейчас от Трампа не следует ожидать каких-то шагов навстречу России в сирийском вопросе.

Участие России в сирийской войне — часть большой внешнеполитической игры. В числе прочего, это и рычаг давления Москвы на США. Это напоминание и США, и ЕС, что Россия является сверхдержавой, что она способна играть не только на маленьких региональных картах, но также и на мировой, что она способна проецировать свою мощь на Ближний Восток и дальше.

В то же время, надо понимать, продолжает эксперт, что, несмотря на всю видимость, возникшую в последние несколько недель, для Трампа и его администрации сирийской вопрос имеет лишь самое периферийное значение.

«Недавно Трамп буквально вторгся во внешнюю политику США, после того, как его враги буквально выбили его из внутренней, так и не дав ему ничего сделать в первые 100 дней. На примере Сирии он попытался создать себе образ сильного президента, которому многое позволено и который может делать, что пожелает. Тем не менее, что делать дальше, он не знает. У Трампа сейчас нет ни какого-то плана соглашения и общей разрядки отношений с Россией, ни плана агрессивного свержения Башара Асада. По сути, Трампу не хочется заниматься Сирией. С его точки зрения — и с точки зрения стоящих за ним деловых кругов — не особо понятно, что США могут выиграть в этой стране», — резюмирует Колташов.

Напомним, что сегодня в Сочи прошла встреча федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и президента РФ Владимира Путина. Еще до того, как визит высокой иностранной гости состоялся, он вызвал массу прений в российской экспертной средне. Многие политические обозреватели теоретизировали, что это эта встреча означает для России, Германии и ЕС. К примеру, в преддверии визита политолог Евгения Пименова заявила газете «Известия», что рассматривает эту встречу как показатель политического прагматизма Меркель. «Если судить по последним действиям и заявлениям Ангелы Меркель, она намерена «монополизировать» внешнеполитическую повестку и не дать возможности прорваться туда своим конкурентам», — привела свою точку зрения она.