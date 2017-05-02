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Украина
Янукович пожаловался на Киев в ЕСПЧ

Янукович пожаловался на Киев в ЕСПЧ

21:00  2 Мая 2017
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Янукович пожаловался на Киев в ЕСПЧ

Киев, 2 мая. Бывший президент Украины Виктор Янукович подает жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) на действия Киева. Об этом рассказал журналистам адвокат политика Виталий Сердюк.

«Янукович… передал нам свое обращение в ЕСПЧ, поскольку считает незаконным его заочное осуждение по статье «госизмена», заявляет об отсутствии доступа к участию в процессе»,  — подчеркнул юрист. 

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Украины Петр Порошенко подписал закон, позволяющий заочно осудить экс-главу государства Виктора Януковича.

Алексей Громов
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