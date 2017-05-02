Донбасс скорбит по погибшим в Одессе: в Донецке прошел митинг-реквием

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В Донецке прошел митинг-реквием по погибшим в Одессе в Доме профсоюзов 2 мая 2014 года. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Несколько тысяч человек собрались, чтобы отдать дань памяти погибшим жителям Одессы. На митинге выступили как жители Донецка, так и одесситы, бойцы Донецкой народной республики и непосредственные участники тех событий: Владислав Рыжеванов, Андрей Данилов и Игорь Немодруг.

Все трое решили связать свою жизнь с сопротивлением тирании и фашизму, которые погубили людей в ту ночь три года назад. Пропаганда украинских СМИ, принадлежащих олигархам, сумела разделить даже семьи и посеять между родными и близкими семя непонимания и отчуждения. Ложь у них, порой, — это единственный аргумент в доказательстве чего-либо. Им не нужны факты. Самые известные их перлы это: «Одесситы сами себя жгли, а Донбасс сам себя обстреливает». Всем понятно, что без указки с самого верха, и подготовки со спецслужбами, не были бы возможны эти события в Одессе. Поэтому, они и боятся правды, боятся независимого расследования, боятся фактов, которые рано или поздно будут преданы гласности при объективном расследовании и справедливом суде. Они не хотят этого… Для многих одесситов эта война не закончится, пока не будут найдены и наказаны все виновные в одесских событиях — в кровавых событиях, что произошли 2 мая 2014 года. Пока мы помним наших товарищей, наше общее дело живет. Новороссии быть. Одесса — русский город.

2 мая 2014 года — эта дата стала для очень многих личной датой начала этой войны. Тогда эта трагедия сорвала маски цивилизованности с майданных революционеров. Показала их истинное лицо. Лицо бандеровского садизма, нацистской ненависти и непримиримости ко всякой инаковости. Мы тогда не думали, что война затянется на долгие три года, и ей не будет видно конца, видать на то воля божья… Знаете, тогда, 2 мая 2014 года, наблюдая из окна Дома профсоюзов за этой беснующейся толпой, я больше всего был поражен гулом, стоявшим над Куликовым полем. Это был мощный гул, и он был пропитан такой черной энергией, что даже физически ощущалось, что он вырвался из преисподней. И люди, из глоток которых рождался этот гул, они были не властны над этой силой. Наоборот, эта сила, вырвавшаяся из ада, она уже властвовала над ними. И я тогда понял, как это неудивительно, что мне несказанно повезло, что я заперт в Доме профсоюзов. На правильной стороне. И не важно, погибну ли я сейчас, или бог оставит меня еще на какое-то время на земле: я в рядах его воинства. Тогда я понял, что это главное. И вот те, погибшие в доме профсоюзов, они не жертвы. Их смерть не была напрасной. Они закончили свой путь земной, в рядах воинства Христова. И ополченцы Донбасса — они тоже воины света и правды. И победа будет за нами, потому, что правда всегда побеждает.

Собравшиеся возложили цветы и зажгли лампады у фотографий погибших, а также отпустили в небо символические черные шары.