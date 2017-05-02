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Стало известно, кто станет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ

Стало известно, кто станет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ

20:30  2 Мая 2017
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Стало известно, кто станет капитаном сборной России по хоккею на ЧМ

Москва, 2 мая. Тренерский штаб России назвал имя капитана сборной по хоккею на чемпионате мира в 2017 году. Им стал нападающий магнитогорского «Металлурга» Сергей Мозякин, сообщил главный тренер команды Олег Знарок.

Ассистентами капитана стали игроки петербургского СКА Вадим Шипачев и Антон Белов. В состав команды включены голкиперы Андрей Василевский, Илья Сорокин и Игорь Шестеркин. В список также попали восемь игроков петербургского СКА.

В расширенный состав турнира включены семь представителей НХЛ. Речь идет  о вратаре Андрее Василевском, защитниках Алексее Береглазове и Ивано Проворове, а также о нападающих Никите Кучерове, Артемии Панарине, Владиславе Наместникове и Романе Любимове. Остальные игроки  из команды КХЛ.

#мозякин
Геннадий Плющев
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