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Политика
Путин обсудил с Бибиловым инвестиции в Южную Осетию

Путин обсудил с Бибиловым инвестиции в Южную Осетию

20:44  2 Мая 2017
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Путин обсудил с Бибиловым инвестиции в Южную Осетию

Москва, 2 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретился с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.

В ходе диалога Путин поздравил Бибилова с победой на президентских выборах.

«У нас большие программы сотрудничества, мы знаем об их направлении: это и вопросы безопасности, экономического развития и взаимодействия, социальной сферы», — отметил российский лидер.

Путин обсудил с Бибиловым инвестиции в Южную Осетию

Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.

#путин #бибилов
Алексей Громов
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