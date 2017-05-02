Путин обсудил с Бибиловым инвестиции в Южную Осетию
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Москва, 2 мая. Президент Российской Федерации Владимир Путин во вторник встретился с главой Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом проинформировала пресс-служба Кремля.
В ходе диалога Путин поздравил Бибилова с победой на президентских выборах.
«У нас большие программы сотрудничества, мы знаем об их направлении: это и вопросы безопасности, экономического развития и взаимодействия, социальной сферы», — отметил российский лидер.
Напомним, ранее президент России Владимир Путин провел переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель.
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