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Новости Сирии
США поддерживают участие «Ахрар аш-Шам» в межсирийских переговорах в Астане

США поддерживают участие «Ахрар аш-Шам» в межсирийских переговорах в Астане

20:32  2 Мая 2017
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США поддерживают участие «Ахрар аш-Шам» в межсирийских переговорах в Астане

Вашингтон, 2 мая. США поддерживают любые переговоры, которые ведут к прекращению вооруженного противостояния в Сирии и обеспечению гуманитарной помощи беженцам. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«США поддерживают любые дискуссии, которые могу привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев», — заявил представитель госдепартамента, отвечая на вопрос журналистов об отношении Вашингтона к участию группировки «Ахрар аш-Шам» в переговорах в Астане.

Напомним, 3 и 4 мая в Астане состоится очередной раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией. В состав делегации сирийской оппозиции войдут представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам».

Алексей Громов
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