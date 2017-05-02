США поддерживают участие «Ахрар аш-Шам» в межсирийских переговорах в Астане

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Вашингтон, 2 мая. США поддерживают любые переговоры, которые ведут к прекращению вооруженного противостояния в Сирии и обеспечению гуманитарной помощи беженцам. Об этом заявил представитель Госдепартамента США.

«США поддерживают любые дискуссии, которые могу привести к деэскалации насилия и позволят обеспечить беспрепятственную гуманитарную помощь для всех нуждающихся сирийцев», — заявил представитель госдепартамента, отвечая на вопрос журналистов об отношении Вашингтона к участию группировки «Ахрар аш-Шам» в переговорах в Астане.

Напомним, 3 и 4 мая в Астане состоится очередной раунд переговоров между правительством Сирии и оппозицией. В состав делегации сирийской оппозиции войдут представители вооруженной группировки «Ахрар аш-Шам».