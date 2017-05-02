Грабитель с ружьем напал на инкассаторов в деревне под Костромой

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Кострома, 2 мая. Полиция задержала жителя Костромской области, напавшего во вторник с ружьем на инкассаторскую машину, но ушедшего ни с чем.

Горе-грабитель в деревне Грановка Мантуровского района дважды выстрелил в бронированный автомобиль из ружья, а затем угрожал полицейским, информирует УМВД по региону. Однако грабитель денег так и не получил, запаниковал и скрылся. Машину быстро вычислили и заблокировали при выезде из деревни.

«Оказавшись в западне подозреваемый выскочил из салона и направил ружье в сторону людей в форме, угрожая открыть огонь. В тот момент, когда мужчина отвлекся, оперативники его обезвредили», — сообщили сотрудники полиции, информирует РИА Новости.

Идет проверка по факту угроз сотрудникам полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.