Полиция Москвы задержала парня с противотанковыми минами и патронами

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Москва, 2 мая. Правоохранители в Москве задержали недалеко от Павелецкого вокзала мужчину, у которого при себе были две противотанковые мины и патроны от немецкой винтовки «Маузер», сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Москве.

Стражи порядки остановили молодого человека с целью проверить документы. Оказалось, что шедший по улице мужчина нес с собой две противотанковых мины и 16 патронов от немецкой винтовки «Маузер».

Задержанный сказал, что является участником одного из поисковых отрядов. Но у него не было документов, разрешающих проведение раскопок. Когда мужчину доставили в полицейский участок, при проверке оказалось, что это неоднократно судимый 40-летний выходец из одной из стран СНГ. Полицейские разбираются в произошедшем.