Сирия, ИГ и КНДР: пост президента станет для Трампа настоящей головной болью

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Федеральное агентство новостей представляет перевод статьи Top foreign policy challenges await Trump after first 100 days («Основные трудности во внешней политике, которые ожидают Трампа после 100 дней его президентства»), опубликованной на сайте службы новостей ABC.

Принимая присягу в пасмурный январский день, президент Дональд Трамп поклялся претворить в жизнь свою политику, гласившую «Америка прежде всего», начав выстраивать путь для смены status quo, чтобы тем самым, по его мнению, вернуть интересы Америки на первое место.

«Ставить на первое место свои интересы — это право любого народа. Мы не стремимся навязать наш образ жизни кому-либо еще, а лишь позволить взять с нас пример», — сказал он, пообещав «укрепить старые союзы и образовать новые ... и объединить цивилизованный мир против радикального исламского терроризма».

С того момента миру довелось стать свидетелем многочисленных «сюрпризов», наполнивших первые 100 дней его президентства, пока Трамп и его команда справлялись с первыми трудностями в попытках балансировать над ними. И впереди администрацию президента, которая пока только разрабатывает основные принципы своей политики, ожидает еще много задач.

Северная Корея и ядерное оружие

Администрация Трампа продолжает ориентироваться на непосредственную угрозу со стороны Северной Кореи, где Ким Чен Ын беспрерывно проводит испытания баллистических ракет и, как сообщается, готовится к очередному ядерному испытанию.

Власти ставят целью получение межконтинентальных баллистических ракет с ядерной боеголовкой, способных достичь континентальной части Соединенных Штатов. И с каждым испытанием, они становятся все ближе и ближе к этому.

Администрация Трампа сосредоточила свои усилия на том, чтобы добиться большего участия со стороны Китая. Для этого госсекретарь Рекс Тиллерсон возглавил прошедшую в пятницу специальную сессию Совета Безопасности ООН, чтобы оказать на них еще большее давление.

Международное сообщество обратилось к Китаю, являющемуся соседом и крупнейшим торговый партнером Северной Кореи, с просьбой помочь обуздать ядерные и ракетные программы КНДР, однако Китай счел, что он бессилен в этом вопросе. Кроме того, Китай опасается, что в случае падения правящего режима в Северной Корее, поток беженцев заполонит страну.

Еще один фактор, осложняющий проблему, — это надвигающиеся президентские выборы в Южной Корее 9 мая, на которых ожидается победа относительно либеральной партии. При таком раскладе новая власть, вероятнее всего, предпочтет занять более мягкую позицию по отношению к КНДР и прибегнуть к переговорам, не совпадающим с суровым тоном Трампа. Разногласия с президентом США, к которым также относится и проблема по размещению противоракетной системы THAAD на территории Южной Кореи, и за которую Трамп ждет выплат от Южной Кореи, в совокупности могут привести к разрыву столь важного альянса.

ИГИЛ* и то, что будет после

В то время как ядерная угроза со стороны Северной Кореи, кажется, лишь маячит на горизонте, существует непосредственная угроза для американцев, а именно для американских войск, находящихся на линии фронта с ИГ*ИЛ (ИГ*, «Исламское государство»*, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ). Реальность риска стала очевидной, когда в прошлые выходные двое солдат были убиты в Афганистане и один - в Ираке.

В общей сложности, в настоящий момент около 900 американских военнослужащих задействованы в борьбе с ИГИЛ в Сирии и около шести тысяч в Ираке, а также более 8,5 тысяч в Афганистане, где они борются одновременно с «Талибаном» (запрещена в РФ) и ИГИЛ в ходе обучения афганских силовых структур.

Несмотря на неудачи в Афганистане, в Ираке и Сирии борьба против ИГИЛ неуклонно продвигается. В то время как поддерживаемые США с воздуха и на земле войска берут последние оплоты ИГИЛ в Сирии и Ираке, внимание будет обращаться на то, что последует дальше. Ведь победы на поле боя — это еще не конец. Как только захваченные территории будут возвращены, США и их партнеры по коалиции должны сосредоточиться на сдерживании ИГИЛ и стабилизации региона, чтобы предотвратить повторное формирование новых террористических групп.

Кроме того, силовики обеспокоены и тем, что конец эры так называемого халифата ИГИЛ будет означать, что многочисленные иностранные боевики, сражавшиеся на стороне ИГ, вернутся обратно на родину, тем самым создав новую угрозу на Западе для единичных атак наподобие той, что произошла в начале месяца в Париже.

Отношения с Китаем

Теперь, когда Трамп стал президентом, неоднократные нападки на Китай, звучавшие в ходе его избирательной кампании ушли, а новой администрации пришлось переключить внимание на насущные вопросы. Там, где раньше шли разговоры о пошлине и более тесных связях с Тайванем, теперь звучат лишь похвалы в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

«Как лидер он выполняет потрясающую работу, — заявил Трамп агентству Reuters в пятницу. — У меня сложились очень хорошие личные отношения с председателем Си. Я действительно чувствую, что он делает все, что в его силах, чтобы помочь нам в нынешней ситуации».

Но пока Китай не предпринял решительных шагов, чтобы справиться с ситуацией с Северной Кореей — и, если так будет продолжаться и дальше, в определенный момент это может навредить отношениям с Трампом.

Отношения с Россией («русская рулетка»)

Несмотря на непрекращающиеся расследования относительно связей Трампа и его команды с Россией, он по-прежнему утверждает, что хочет сотрудничать с Москвой.

Однако пока что администрация президента не сняла никаких санкций с России, нанесла удар по армии Башара Асада, и получила резкую критику за нарушение прав человека. Белый дом может принять более жесткую позицию или попробовать тактику «сделки», но кризисная ситуация может разразиться в любой момент и тем самым устроить им испытание.

Такой ситуацией могут стать какие-либо новые действия России в Восточной Европе или появление американских кораблей и самолетов в разных точках мира. Тогда взор НАТО обратится к Вашингтону, чтобы увидеть, какие меры предпримет Трамп и будет ли он стоять у западного альянса, как он утверждает сейчас.

Кроме того, существует также опасность полномасштабной войны в Сирии: если американские солдаты случайно подвергнутся бомбардировке российскими самолетами, нацеленными на врагов Асада, или если жестокий диктатор вновь переступит границу, очерченную Америкой, устроив очередную химическую атаку. (США до сих пор не предоставили ни одного доказательства вины правительства Асада в инциденте в Идлибе — прим. ред.) Трамп уже успел потрясти весь мир своим карательным ударом по Асаду, и неизвестно, какова будет его реакция в будущем.

Североамериканские соседи

Еще одна проблема для Белого дома при Трампе имеет локальный характер.

Каждый раз, когда Трамп критиковал Китай в ходе избирательной кампании, он также нападал и на Мексику, обвиняя ее в торговом дисбалансе, нехватке рабочих мест и послаблениях на границе, которые привели к беспрепятственному потоку наркотиков, преступности и нелегальных иммигрантов с территории Мексики. Такие высказывания привели в негодование мексиканскую публику - и эта неприязнь сохранилась и по сей день — в том числе заявление о том, что Мексика сама будет платить за строительство стены.

Мексика может принять ответные меры в зависимости от того, каков будет следующий шаг со стороны Трампа: наложит ли он пошлины на мексиканские товары в США; попытается ли ввести налог на денежные переводы из США родственникам в Мексике; и станет ли иммиграционная и таможенная полиция США депортировать нелегальных иммигрантов в Мексику, независимо от страны их происхождения.

На прошлой неделе Трамп также вступил в конфликт с Канадой по торговым вопросам, который вылился, по меньшей мере, в два телефонных разговора между ним и премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Обе стороны, а также президент Мексики Энрике Пенья Ньето согласились пересмотреть соглашения по NAFTA (Североамериканское соглашение о свободной торговле) позднее в этом году. Однако если Трампу не понравится сделка, которую ему предложат, отношения между странами Северной Америки могут стать еще хуже.

* Организация запрещена на территории РФ.