Песков: Антироссийские санкции стали мощным импульсом для импортозамещения

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Москва, 2 мая. Введение западных санкций дало российской стороне мощный импульс для импортозамещения. Об этом журналистам рассказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Определенный вред нашей экономике нанесен, но нет худа без добра, потому что принесена также изрядная польза: это тот самый нужный нам импульс для импортозамещения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не стал обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос санкций.