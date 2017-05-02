Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Экономика
Песков: Антироссийские санкции стали мощным импульсом для импортозамещения

Песков: Антироссийские санкции стали мощным импульсом для импортозамещения

20:25  2 Мая 2017
213

Песков: Антироссийские санкции стали мощным импульсом для импортозамещения

Москва, 2 мая. Введение западных санкций дало российской стороне мощный импульс для импортозамещения. Об этом журналистам рассказал официальный представитель президента России Дмитрий Песков.

«Определенный вред нашей экономике нанесен, но нет худа без добра, потому что принесена также изрядная польза: это тот самый нужный нам импульс для импортозамещения», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее стало известно о том, что президент РФ Владимир Путин не стал обсуждать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель вопрос санкций.

#песков
Алексей Громов
На какую страну вы лично наложили бы санкции?
Проголосовать
Все опросы
Комментарии
Новости партнеров