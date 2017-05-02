Обошлось без нравоучений: Песков назвал откровенным диалог Путина с Меркель
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Москва, 2 мая. Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель был откровенным и конструктивным. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.
По его словам, оба политика сконцентрировались на решении международных проблем, поэтому переговоры обошлись без морализаторства.
«Был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем международных и региональных. Не было никаких нравоучений. Это был очень хороший, очень конструктивный разговор»,— отметил официальный представитель Кремля.
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