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Политика
Обошлось без нравоучений: Песков назвал откровенным диалог Путина с Меркель

Обошлось без нравоучений: Песков назвал откровенным диалог Путина с Меркель

20:07  2 Мая 2017
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Обошлось без нравоучений: Песков назвал откровенным диалог Путина с Меркель

Москва, 2 мая. Диалог президента России Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель был откровенным и конструктивным. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

По его словам, оба политика сконцентрировались на решении международных проблем, поэтому переговоры обошлись без морализаторства.

«Был очень конструктивный, очень откровенный обмен мнениями и обсуждение текущих проблем международных и региональных. Не было никаких нравоучений. Это был очень хороший, очень конструктивный разговор»,— отметил  официальный представитель Кремля.

#путин #меркель #песков
Геннадий Плющев
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