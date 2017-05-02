ДНР: Донецкая фильтровальная станция обесточена обстрелом ВСУ

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Донецк, 2 мая. Донецкая фильтровальная станция прекратила свою работу из-за обстрелов со стороны украинских силовиков. Об этом сообщает пресс-служба коммунального предприятия Донецкой народной республики «Вода Донбасса».

В результате артиллерийских ударов ВСУ были повреждены линии электропередачи, с помощью которых осуществлялось электроснабжение Донецкой фильтровальной станции.

«В окрестностях Донецкой фильтровальной станции снова обстрелы, повреждены линии электропередачи. В настоящий момент персонал ДФС эвакуирован в убежище. Вывести сотрудников станции невозможно из-за непрекращающегося обстрела», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны ДНР заявили, что за минувшие сутки в результате артиллерийских ударов ВСУ на окраинах Горловки и Донецка были повреждены 12 домов и здание школы.