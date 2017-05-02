Тайну чайного дерева выдала ученым его ДНК

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Пекин, 2 мая. Китайские ученые изучили геном чайного куста Camellia sinensis и пришли к неожиданному выводу, что ДНК чая намного сложнее, чем у других растений, пишет издание Molecular Plant.

Группа генетиков из Китая после продолжительного исследования генома чайного куста, сделали интересное открытие. Оказывается, геном чая намного сложнее, чем у остальных видов растений. Дважды за свое существование чайный куст переживал значительные изменения на молекулярном уровне, что помогло растению стать более устойчивым к климатическим особенностям и приобрести неповторимый классический вкус. Именно благодаря дупликациям в геноме чая, растение приобрело способность синтезировать кофеин.