В закладки

Скопировать

У генконсульства Украины 2 мая собрались петербуржцы. Они почтили память 48 людей, погибших три года назад при столкновении сторонников и противников Евромайдана в Доме профсоюзов в Одессе. На акции побывал и корреспондент Федерального агентства новостей.

Акция началась с одиночных пикетов под контролем полицейских, которые не сразу признали в плакатах флаг Одессы. Но, сверившись с Google, соло-акции одобрили.

Помимо погибших 2 мая на акции поименно вспомнили политзаключенных, находящихся в украинских тюрьмах. Упомянули и советских ветеранов Великой Отечественной войны, чье несгибаемое намерение чтить память победы навлекло на них гнев киевского режима.

Отдельно участники мероприятия напомнили о судьбе ветерана Бориса Стекляра. На него украинские власти завели уголовное дело — за якобы убийство оуновца 65 лет назад.

Напомним, что расследования трагедии 2 мая одесситы до сих пор не дождались. Уголовное дело так и не передано в суд, следствие до сих пор ведется. Поэтому основной лозунг сегодняшней акции — «Помним тех, кто погиб, и не забудем тех, кто убивал».