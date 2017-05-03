Популярный рок-музыкант умер на концерте в честь своего юбилея

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Вашингтон, 2 мая. Американский рок-музыкант Брюс Хамптон скончался прямо во время концерта, который был организован в честь его 70-летия.

Инцидент произошел в Атланте. Согласно предварительным данным, участники выступления несколько минут не понимали того, что Хамптону стало плохо. Прибывшие врачи не смогли спасти жизнь музыканту.

Как отметили очевидцы трагедии, они считали произошедшее частью шоу.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Киеве скончался известный украинский поэт Борис Олейник.