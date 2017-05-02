Россия отказалась вручать Горбачеву повестку в суд Вильнюса

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Вильнюс, 2 мая. Министерство юстиции России отказалось вручать бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву повестку в суд Вильнюса, где он должен был дать свидетельские показания по делу о столкновениях 13 января 1991 года. Об этом во вторник сообщил Вильнюсский окружной суд со ссылкой на Минюст Литвы.

В сообщении говорится, что Россия отказалась предоставить Литве правовую помощь и передать повестку Горбачеву. В Москве объяснили отказ положением договора между Россией и Литвой, в котором говорится, что правовая помощь может не оказываться в тех случаях, когда это наносит ущерб стране или противоречит ее законам.