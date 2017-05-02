Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Политика
Путин объяснил «живо интересовавшейся» Меркель все про блокаду Донбасса Киевом

Путин объяснил «живо интересовавшейся» Меркель все про блокаду Донбасса Киевом

20:00  2 Мая 2017
447

Путин объяснил «живо интересовавшейся» Меркель все про блокаду Донбасса Киевом

Сочи, 2 мая. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель интересовалась деталями экономической блокады Донбасса со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Госпожа Меркель достаточно живо интересовалась видением президента Путина первопричин экономической ситуации, и Путин детально рассказал, что это за экономическая блокада, что послужило причиной, какие последствия этой блокады, и что будет дальше с Украиной», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что Ангела Меркель проявила повышенный интерес к данному вопросу, при это «ей было нечего противопоставить данной аргументации». Кроме того, Владимир Путин опроверг сообщения об изъятии у собственников предприятий в республиках Донбасса.

#путин
Алексей Громов
Комментарии
Новости партнеров