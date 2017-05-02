Путин объяснил «живо интересовавшейся» Меркель все про блокаду Донбасса Киевом

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Сочи, 2 мая. На переговорах с президентом России Владимиром Путиным канцлер Германии Ангела Меркель интересовалась деталями экономической блокады Донбасса со стороны Киева. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Госпожа Меркель достаточно живо интересовалась видением президента Путина первопричин экономической ситуации, и Путин детально рассказал, что это за экономическая блокада, что послужило причиной, какие последствия этой блокады, и что будет дальше с Украиной», — сказал Песков в эфире телеканала «Россия-1».

Он также добавил, что Ангела Меркель проявила повышенный интерес к данному вопросу, при это «ей было нечего противопоставить данной аргументации». Кроме того, Владимир Путин опроверг сообщения об изъятии у собственников предприятий в республиках Донбасса.