Пригожин об отказе актеров играть спектакли в Крыму: Нас жизнь учит

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Москва, 2 мая. Российский продюсер Иосиф Пригожин выступил с комментарием насчет ситуации с отмененными гастролями в Крыму актеров Андрея Чернышова, Марии Добржинской и Вячеслава Разбегаева.

Прежде всего, продюсер заметил, что каждый человек имеет право на волеизъявление. Украинские артисты, отметил Пригожин, имеют «лазейку» для выступлений на полуострове, они могут въехать в Крым с территории Украины.

Ранее актер Андрей Чернышов отказался от гастролей в Севастополе. Сам артист сказал, что все дело в финансовых трудностях организаторов, но организаторы сказали, что все совсем иначе, что Чернышов опасается, что после крмских гастролей его могут не пустить на Украину.

«Я так понимаю, нас жизнь учит (…) Что касается парня, то пусть он как хочет делает. В чем проблема?» — прокомментировал Пригожин, информирует РЕН ТВ.

При этом Иосиф Пригожин сказал, что не может с точностью дать ответ, в финансах дело или нет в ситуации Чернышова.