Помни Одессу: в Москве прошла акция памяти жертв трагедии 2 мая

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Сегодня в центре Москвы, у Вечного огня, жители и гости столицы почтили память жертв Одесской трагедии 2 мая 2014 года, в результате которой от рук неонацистов погибли 48 человек и более двухсот получили ранения.

Свет от России

Начало мероприятия было запланировано на 14:00, но люди собирались у памятника маршалу Жукову задолго до назначенного времени. В руках они держали красные гвоздики.

— Я не из Одессы, я с юга Украины, из Херсонской области, — рассказывает Наталья, — но это и моя боль. Мне сломали жизнь и погубили мою родину. Надеюсь, правда и истина восторжествует. То, что происходит сегодня на Украине, — это просто мракобесие. Это фашизм.

Великая Отечественная длилась четыре года, напоминает женщина. Эта война тоже продолжается четвертый год. Только сами украинцы могут победить в ней. Сил Бог даст.

По словам Натальи, еще в 2009 году закарпатский мольфар Нечай предсказал, что Украины не будет на карте.

— К этому идет, — отвечает ее подруга. — Мы это сейчас наблюдаем. Была хорошая, цветущая страна. Народ был единый. А сейчас? Сейчас единственный свет мира остался — Россия.

Славянск плакал

Тем временем подошла еще одна девушка по имени Елена. В руках у нее была огромная связка черно-белых воздушных шаров. «Помни Одессу», — было написано на них.

Елена раздавала шары пришедшим на мероприятие. Затем все двинулись к стеле Одессы у Кремлевской стены. Люди держали портреты погибших в одесском Доме профсоюзов.

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Протоиерей Максим, обратившись к собравшимся, напомнил, что одесское убийство ничем не оправдано, а его жертвы — невинны.

— Они никому не угрожали, не проявляли агрессии, — возгласил протоиерей. — Одесситы пришли на протест и встретили жестокие убийства. Пролилась кровь, которая стала точкой невозврата. Многие ошибки можно исправить, но не злонамеренное убийство десятков людей. Оно войдет в историю и никогда не будет забыто».

После слово взяла Вера из печально известного города Славянска:

— Второго мая наш город был под бомбежкой. Но люди вышли на митинг, когда сообщили, что в Одессе произошло. Постоянно поступали известия о том, что число жертв увеличивается. И Славянск под этой бомбежкой плакал. Вечная память героям Одессы!

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Люди возложили гвоздики к стеле Одессы и почтили память жертв 2-го мая минутой молчания. Цветы оставили и у Вечного огня.

После этого все спустились к Москве-реке и на набережной запустили шары, напоминающие о страшной трагедии в городе «у самого Черного моря».