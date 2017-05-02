Певцов рассказал о вечном похмелье сотрудников СБУ

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Москва, 2 мая. Известный российский актер Дмитрий Певцов прокомментировал появление своего имени в базе украинского сайта «Миротворец».

«Что на психов реагировать? Я переживаю, что они людей невинных убивают до сих пор. Что ж делать, они там неадекватные, либо с похмелья всю жизнь, сбушники — больные люди. Пожалеть только их можно», — рассказал артист «Национальной службе новостей».

Напомним, что ранее «Миротворец» внес Певцова в свою базу данных, пометив его, как «изменника родины». Поводом стало посещение актером Крыма. Помимо него в списке «Миротворца» оказались российские певцы Валерий Леонтьев, Сергей Шнуров, Михаил Шуфутинский и Юлия Самойлова.