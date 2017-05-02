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Новости Сирии
Сирия сегодня: 50 погибших в лагере для беженцев, САА отбила у ИГ важные высоты в Хомсе

Сирия сегодня: 50 погибших в лагере для беженцев, САА отбила у ИГ важные высоты в Хомсе

19:54  2 Мая 2017  /обновлено: 19:55  02 Мая 2017
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Сирия сегодня: 50 погибших в лагере для беженцев, САА отбили у ИГ важные высоты в Хомсе

Сирия, 2 мая. Правительственные войска отбили у ИГ*ИЛ* стратегически важные высоты в провинции Хомс, САА предотвратила нападение боевиков в Латакии, более 50 человек погибло в результате нападения ИГ* на лагерь для беженцев в Хасаке, Врачи без границ приостановили свою деятельность в Восточной Гуте Дамаска. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецоперация САА в провинции Даръа

Правительственные войска нанесли интенсивные удары по укреплениям и позициям вооруженных террористических групп в кварталах Тарик Ас-Сед, Аль-Аббассия, Аль-Джумрук Аль-Кадим на юго-востоке города Даръа, а также на юге провинции вблизи населенного пункта Бир Аш-Шиях, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военные источники. По имеющейся информации, было уничтожено и ранено множество боевиков, также ликвидирована их военная техника и укрепления.

Противостояние с ИГ в Хомсе

Ожесточенные бои вновь вспыхнули в восточной части провинции Хомс, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Отмечается, что бои между Сирийской арабской армией и боевиками «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) идут за контроль над серией возвышенностей.

Войскам Башара Асада удалось вернуть контроль над холмами Талата аль-Турикиса и Талата аль-Алама после ожесточенных столкновений с ИГИЛ, в результате чего несколько террористов были убиты и ранены. Национальные силы самообороны опубликовали видеозапись, на которой показана часть сражений, которые шли в горах Аль-Шумария.

В северной части провинции Латакия были нейтрализованы несколько боевиков

Сириские военные предотвратили нападение боевиков в Латакии

В северной части провинции Латакия были нейтрализованы несколько боевиков во время танкового удара по укреплениям радикалов сирийскими войсками.

По данным военного источника, подразделения САА в Калаате Шаллафе обнаружили группу вооруженных боевиков, которые планировали нанести удар на вершине Тардин, что могло послужить подготовкой к потенциальной атаке.

Жертвы теракта в лагере для беженцев в Хасаке

Более 50 человек стали жертвами атаки ИГ по лагерю беженцев в провинции Хасака, расположенной на северо-западе Сирии, сообщает сирийское спутниковое телевидение.

Известно, что лагерь расположен к юго-востоку от города Аш-Шаддади. В нем находились беженцы из провинций Дейр эз-Зор и Ракка, а также бежавшие из иракской провинции Ниневия. Группировки ИГИЛ напали на мирных жителей район утром во вторник. Телеканал сообщает, что среди погибших — множество женщин и детей. Ранения получили порядка 34 человек, — все они были доставлены в больницы. По имеющимся данным, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В районе работают курдские отряды и сотрудники курдского Красного полумесяца, которые проводят поисково-спасательную операцию. Ранее сообщалось, что бойцы курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) смогли выбить террористов из района лагеря для беженцев.

Организация «Врачи без границ» сообщила о приостановке медицинской поддержки госпиталей

«Врачи без границ» имеют границы

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила о приостановке медицинской поддержки госпиталей в Восточной Гуте Дамаска в связи с усилением стычек между боевиками в данном районе. Соответствующее решение было принято из-за инцидентов 29 и 30 апреля, когда вооруженные группировки «нарушили особо охраняемый статус пациентов, медицинских учреждений и медицинских работников». Так, 29 апреля в госпиталь «Хаззех» ворвались не менее 30 вооруженных боевиков в масках. Они искали конкретных раненых и захватили все отделение скорой помощи в заложники.

Кроме того, расположенный южнее медпункт «Афтарес» оказался в эпицентре сражений радикалов, в результате чего он был обстрелян, а врачи и персонал заблокированы. Исполнительный директор «Врачей без границ» Брис де ле Вин заявил, что организация решительно осуждает эти вооруженные нападения и запугивание медицинских сотрудников. В сообщении отмечается, что работа врачей приостанавливается до тех пор, пока вооруженные группы не начнут соблюдать неприкосновенность медицинских объектов.

* Организация запрещена на территории РФ.

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Алексей Громов
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