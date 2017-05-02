Сирия сегодня: 50 погибших в лагере для беженцев, САА отбила у ИГ важные высоты в Хомсе

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Сирия, 2 мая. Правительственные войска отбили у ИГ*ИЛ* стратегически важные высоты в провинции Хомс, САА предотвратила нападение боевиков в Латакии, более 50 человек погибло в результате нападения ИГ* на лагерь для беженцев в Хасаке, Врачи без границ приостановили свою деятельность в Восточной Гуте Дамаска. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Спецоперация САА в провинции Даръа

Правительственные войска нанесли интенсивные удары по укреплениям и позициям вооруженных террористических групп в кварталах Тарик Ас-Сед, Аль-Аббассия, Аль-Джумрук Аль-Кадим на юго-востоке города Даръа, а также на юге провинции вблизи населенного пункта Бир Аш-Шиях, сообщает сирийское информагентство SANA со ссылкой на военные источники. По имеющейся информации, было уничтожено и ранено множество боевиков, также ликвидирована их военная техника и укрепления.

Противостояние с ИГ в Хомсе

Ожесточенные бои вновь вспыхнули в восточной части провинции Хомс, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Отмечается, что бои между Сирийской арабской армией и боевиками «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ — террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) идут за контроль над серией возвышенностей.

Войскам Башара Асада удалось вернуть контроль над холмами Талата аль-Турикиса и Талата аль-Алама после ожесточенных столкновений с ИГИЛ, в результате чего несколько террористов были убиты и ранены. Национальные силы самообороны опубликовали видеозапись, на которой показана часть сражений, которые шли в горах Аль-Шумария.

Сириские военные предотвратили нападение боевиков в Латакии

В северной части провинции Латакия были нейтрализованы несколько боевиков во время танкового удара по укреплениям радикалов сирийскими войсками.

По данным военного источника, подразделения САА в Калаате Шаллафе обнаружили группу вооруженных боевиков, которые планировали нанести удар на вершине Тардин, что могло послужить подготовкой к потенциальной атаке.

Жертвы теракта в лагере для беженцев в Хасаке

Более 50 человек стали жертвами атаки ИГ по лагерю беженцев в провинции Хасака, расположенной на северо-западе Сирии, сообщает сирийское спутниковое телевидение.

Известно, что лагерь расположен к юго-востоку от города Аш-Шаддади. В нем находились беженцы из провинций Дейр эз-Зор и Ракка, а также бежавшие из иракской провинции Ниневия. Группировки ИГИЛ напали на мирных жителей район утром во вторник. Телеканал сообщает, что среди погибших — множество женщин и детей. Ранения получили порядка 34 человек, — все они были доставлены в больницы. По имеющимся данным, многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. В районе работают курдские отряды и сотрудники курдского Красного полумесяца, которые проводят поисково-спасательную операцию. Ранее сообщалось, что бойцы курдских отрядов Демократических сил Сирии (SDF) смогли выбить террористов из района лагеря для беженцев.

«Врачи без границ» имеют границы

Международная гуманитарная организация «Врачи без границ» сообщила о приостановке медицинской поддержки госпиталей в Восточной Гуте Дамаска в связи с усилением стычек между боевиками в данном районе. Соответствующее решение было принято из-за инцидентов 29 и 30 апреля, когда вооруженные группировки «нарушили особо охраняемый статус пациентов, медицинских учреждений и медицинских работников». Так, 29 апреля в госпиталь «Хаззех» ворвались не менее 30 вооруженных боевиков в масках. Они искали конкретных раненых и захватили все отделение скорой помощи в заложники.

Кроме того, расположенный южнее медпункт «Афтарес» оказался в эпицентре сражений радикалов, в результате чего он был обстрелян, а врачи и персонал заблокированы. Исполнительный директор «Врачей без границ» Брис де ле Вин заявил, что организация решительно осуждает эти вооруженные нападения и запугивание медицинских сотрудников. В сообщении отмечается, что работа врачей приостанавливается до тех пор, пока вооруженные группы не начнут соблюдать неприкосновенность медицинских объектов.

* Организация запрещена на территории РФ.